PEA Monabanq : est-ce la meilleure offre bourse du marché ?

Avoir un PEA vous offre de nombreux avantages. Ces derniers sont parfaitement réglementés par l’Etat et seront donc les mêmes peu importe le choix d’établissement que vous ferez. En revanche, il y aura des différences considérables au niveau des frais de courtage que vous payerez sur chacun de vos ordres. Chez Monabanq, ces derniers ne sont pas toujours très compétitifs comparés à ceux des autres banques en ligne concurrentes. De fait, ce n’est probablement pas le meilleur endroit où ouvrir votre PEA. En revanche, l’offre globale peut quand-même vous séduire sur un certain nombre de points.

Comment fonctionne le PEA Monabanq ?

Comme dans toutes les banques et établissements financiers proposant le PEA, les conditions et avantages sont exactement les mêmes. En l’occurence, vous ne pourrez y placer que 150.000 euros et investir sur des sociétés cotées sur le marché européen. Pour ouvrir un PEA, vous devrez impérativement être majeurs et vous ne pourrez pas en posséder plus d’un.

Les avantages qu’il confère sont considérables. En effet, si vous le gardez plus de 5 ans sans effectuer le moindre retrait, vous ne payerez aucun impôt sur vos plus values, comprenant également les dividendes versés. En revanche, si vous retirez l’argent avant les 5 ans, vous ne pourrez pas profiter des mêmes avantages.

En l’occurrence, les taux d’imposition seront de 22,5% pour tout retrait avant 2 ans et de 19% pour tout retrait avant 5 ans. A cela s’ajoutent également les 15,5% de prélèvements sociaux sur les plus values réalisées. Enfin, notez que tout retrait, même partiel, de votre épargne placée sur le PEA entraînera automatiquement sa fermeture.

Au final, il s’agit donc d’un excellent placement à condition d’être prêt à y laisser son argent pendant au minimum 5 ans. Notez que vous pouvez à tout moment ajouter des fonds sur ce placement à condition de ne pas dépasser la limite de 150.000 euros.

Qu’en est-il des frais chez Monabanq ?

Comme nous le disions dans l’introduction de cet article, Monabanq n’est pas vraiment la meilleure banque en ligne pour posséder un PEL. En effet, tous vos frais de courtages seront assez élevés, peu importe le montant de votre transaction.

En l’occurence, les frais fonctionnent de la manière suivante :

0,25% de frais facturés sur tous vos ordres avec un montant minimum de 9,90 euros

C’est là la seule tarification chez Monabanq, et elle a le mérite d’être très claire par rapport à de nombreux concurrents. Contrairement aux meilleure banques en ligne pour la Bourse comme Fortuneo, Boursorama Banque ou ING Direct, il n’y a aucun profil de trader ni tranche de tarification. De fait, tous vos petits ordres seront très vite taxés à 9,90 euros ce qui représente des montants importants, par exemple, sur un ordre à 100 euros.

De même, sur les ordres sur plusieurs milliers d’euros, le taux à 0,25% reste significativement plus cher que les 3 banques en ligne précédemment citées : par exemple, Fortuneo prélèvera entre 0,10% et maximum 0,20% du montant global investi. Chez Boursorama Banque, si le premier profil « découverte » n’est pas le plus adéquat pour investir en bourse, le profil Ultimate Trader permet de descendre jusqu’à 0,13% de commission sur les transactions.

En résumé, si vous voulez ouvrir un PEA chez Monabanq, vous devez faire cela dans une optique d’investisseur passif, où vous ne chercherez pas forcément à faire de nombreux achats / ventes d’actions, mais plutôt investir sur le long terme. Cela vous permettra d’éviter les frais sur les transactions tout en bénéficiant d’une tarification claire et efficace. Pour en apprendre davantage, voici le lien d’accès direct :

