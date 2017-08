PEA chez Hello Bank! : que vaut l’offre bourse ?

Le PEA est un produit extrêmement intéressant pour les personnes souhaitant investir en bourse afin de générer d’importants rendements. En effet, il offre des avantages fiscaux considérables qui le rendent toujours plus attractif. En tant que banque en ligne complète, Hello Bank! propose bien évidemment le PEA dans son offre bourse. Que vaut vraiment cette dernière au niveau des frais de courtage sur vos ordre ? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

PEA : quelles sont les conditions ?

Les conditions du PEA sont assez simples. Avant tout, il est intéressant de savoir qu’il vous permet d’investir sur toutes les entreprises cotées dont les siège social est en Europe. Vous aurez donc accès à un très large choix d’entreprises de Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles. Pour y souscrire, vous devrez être majeur et vous ne pourrez pas y déposer plus de 150.000 euros. En effet, si vous souhaitez avoir un compte titre sans plafond, il faudra prendre un compte titre classique.

Pour profiter des avantages fiscaux du PEA de la banque en ligne Hello Bank!, vous devrez le garder au minimum 5 ans sans effectuer le moindre retrait. Ainsi, vous ne paierez aucun impôt sur les plus values réalisée (+ dividendes). En revanche, vous aurez toujours les prélèvements sociaux de 15,5% à payer. Si vous retirez vos gains avant 8 ans, cela équivaut à une fermeture totale de votre PEA. Les avantages fiscaux sont les suivants selon l’ancienneté de votre PEA :

Entre 0 et 2 ans : 22,5% d’impôts + 15,5% de prélèvements sociaux sur plus-values.

Entre 2 et 5 ans : 19% d’impôts + 15,5% de prélèvements sociaux sur plus-values.

Au dessus de 5 ans : juste les 15,5% de prélèvements sociaux à payer.

Tarification chez Hello Bank!

Bien que Hello Bank! soit l’une des meilleures banques en ligne française et la meilleure sur de nombreux produits (Livret Epargne, Crédit immobilier), elle n’est pas aussi excellente sur l’offre bourse. En effet, sa tarification n’est pas des plus compétitives si l’on compare aux meilleurs du secteur que sont Boursorama Banque, BforBank et Fortuneo.

En effet, les frais facturés par ordre sont les suivants :

1,75€ pour tout ordre inférieur à 500€ (pour cette catégorie, la tarification est extrêmement compétitive).

3,50€ entre 500 et 1.200 euros.

8 euros entre 1.200 et 3.000 euros.

0,48% pour tout ordre au dessus (très mauvais comparé à 0,10% chez Fortuneo ou 0,13% chez Boursorama Banque ou BforBank).

Si vous souhaitez avoir les meilleurs frais de courtage avec votre banque en ligne, ce n’est donc pas chez Hello Bank! qu’il faudra vous rendre. En revanche, la banque en ligne de la BNP Paribas met vraiment la barre très haute avec son Livret Hello+ à 1,2% brut par an sans aucune limite de plafond ou encore avec son crédit immobilier parfaitement ajustable à votre situation et au taux très compétitif. Enfin, bien évidemment, Hello Bank! propose un compte courant gratuit qui vous offre en plus 80 euros pour toute première ouverture.

