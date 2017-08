PEA ING Direct : quelles formules pour ce compte bourse ?

ING Direct n’a beau ne pas être la banque en ligne la plus intéressante lorsque la bourse entre en jeu, elle offre tout de même une gamme complète de produits, dont, bien évidemment, le PEA pour vos investissements en bourse. Si elle n’est pas à la hauteur de Boursorama Banque, BforBank ou Fortuneo, elle demeure tout de même très intéressante au niveau des frais si on la compare à une banque traditionnelle. Découvrez les différentes formules ainsi que les avantages et inconvénients du PEA.

Les avantages du PEA ING Direct

Avant toute chose, commençons par une très brève introduction sur les avantages du PEA. Il s’agit d’un compte titre vous offrant des avantages d’un point de vue fiscal sur les plus values réalisées. Dès lors que vous ne retirez rien pendant 5 ans, vous ne payerez plus aucun impôt sur les plus values réalisées et les dividendes perçus. En revanche, vous devrez tout de même payer les cotisations sociales qui sont de 15,5%. Note que seulement les actions françaises et européennes sont éligibles pour rentrer dans votre PEA.

Pour tout retrait avant 5 ans, il y a deux taux s’imposition qui s’appliquent :

Avant 2 ans, vous payerez 22,5% d’impôts + cotisations sociales de 15,5%.

Entre 2 et 5 ans, vous payerez 19% d’impôts et 15,5% de prestations sociales.

Notez que le PEA n’est malheureusement pas illimité. En effet, il est plafonné à 150.000 euros de dépôts, ce qui le distingue d’un compte titre classique, illimité, mais qui n’offre pas les avantages fiscaux du PEA. Enfin, il est très important de noter que tout retrait avant 8 ans d’ancienneté sur votre PEA entraînera automatiquement une fermeture de ce dernier. De fait, si vous voulez profiter des avantages fiscaux non négligeables, préparez vous à laisser une part de votre épargne non disponible pendant au minimum 8 ans.

Les frais appliqués

Comme nous le disions dans l’introduction de cet article, ING Direct n’est de loin pas la meilleure banque en ligne au niveau des frais de courtage. En effet, si vous voulez trouver les moins chers, il faudra vous orienter vers Boursorama Banque, BforBank ou Fortuneo, 3 banques en ligne très nettement plus compétitives au niveau de l’offre bourse. Cependant ING Direct reste une valeur très fiable sur tous les autres produits qu’elle propose, ainsi que sur son service client (il a d’ailleurs gagné le Prix Excellence Client en 2017) et sa carte bancaire Gold Mastercard qui vient rivaliser avec la Visa Premier et dans une moindre mesure avec la En l’occurence, chez ING Direct, la tarification en vigueur pour NYSE Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) est la suivante et dépendra du montant des ordres que vous passez :

En dessous de 1.000 euros : 4 euros par ordre (1,99 euro chez Boursorama Banque).

Entre 1.000 et 3.000 euros : 6 euros par ordre

Entre 3.000 et 6.000 euros : 8 euros par ordre

Au dessus de 6.000 euros : 0,25% de montant de votre ordre. A titre de comparaison, ce taux est à 0,13% chez Boursorama Banque, soit presque 2 fois moins cher !

Pour les marchés européens (Francfort, Madrid et Lisbonne), la tarification est encore plus simple :

En dessous de 3.000 euros : 15 euros

Au dessus : 0,50% du montant de votre transaction.