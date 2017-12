Pink Week-end Boursorama : 130 euros en décembre 2017

Le Pink Week-end Boursorama est une opération spéciale menée par la banque en ligne pour séduire de nouveaux clients. Plusieurs fois par an, l’établissement propose une prime gonflée l’espace d’un week-end afin d’avoir une raison en plus de souscrire à son offre. Entre le 14 et le 18 décembre 2017, ce sont 130 euros qui sont offerts avec le code promo PW130.

Le Pink Week-end Boursorama, moment idéal pour ouvrir un compte

Boursorama Banque est connue pour être globalement la banque la moins chère, et ce depuis 9 ans. Au delà de ça, elle offre également une gamme de services complets qui lui permettent d’avoir une offre aussi efficace que n’importe quelle banque traditionnelle. Avec plus de 1,2 million de clients, Boursorama Banque se positionne comme le leader de la banque sur internet. Et son opération spéciale Pink Week-end lui permet toujours de séduire des milliers de nouveaux clients.

La banque en ligne du groupe Société Générale sait parfaitement comment gérer son image, et ses opérations font toujours sensation. Alors qu’elle a fait ces dernières semaines le buzz grâce à une « pop-up » qu’elle plaçait dans des journaux papiers, voilà qu’elle vient avec un Pink Week-end Boursorama qui permet de toucher une prime généreuse de 130 euros pour toute ouverture de compte courant. C’est aujourd’hui la deuxième meilleure offre du marché au niveau du montant offert en guise de cadeau de bienvenue.

On appréciera cependant que Boursorama Banque soit un banque en ligne qui ne demande pas de justificatif de revenus (pour son compte Welcome) pendant que ses concurrentes en imposent un parfois assez élevé. Avec l’offre de base, une carte bancaire gratuite de type Visa Classic est offerte. L’offre plus haut de gamme, toujours gratuite, permet d’obtenir une Visa Premier.

Le Pink Week-end Boursorama n’a lieu que 2 ou 3 fois par an, il faut donc savoir être réactif au moment où celui-ci arrive. Cette fois-ci, c’est du 14 au 18 décembre 2017. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis Boursorama Banque ou directement vous rendre sur la page officielle de la banque en question. Pour bénéficier de la prime de 130 euros pour le Pink Week-end, il faudra obligatoirement rentrer le code promo PW130 dans le champs promotionnel dédié.

