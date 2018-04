Pink Week-end Boursorama : 130€ offerts du 13 au 16 avril 2018

Alors que Boursorama Banque vient de dévoiler quelques chiffres sur sa croissance folle, la banque en ligne du groupe Société Générale organise une nouvelle opération séduction : le Pink Week-end Boursorama offre 130€ de prime pour toute nouvelle ouverture de compte courant entre le 13 et le 16 avril 2018. Une opération très généreuse qui fait du bonus Boursorama le meilleur du marché.

Evidemment, il ne faut pas s’arrêter au bonus de bienvenue quand on ouvre un compte bancaire en ligne. Cependant, il faut reconnaître que l’offre de Boursorama Banque est particulièrement généreuse pour ce Pink Week-end qui s’étale du vendredi 13 avril au lundi 16 avril 2018. La banque en ligne, qui est non seulement la plus grande banque sur internet de France, mais également la moins chère depuis 10 ans, joue un nouveau tour de force pour séduire son public. La banque en profite pour avoir une communication assez originale à l’instar de la bannière ci-dessous.

Avec plus de 1,3 million de clients, Boursorama Banque se positionne comme un leader incontesté sur le marché de la banque en ligne. En plus d’avoir une prime généreuse de 130 euros pour ce Pink Week-end, la banque offre une palette de services bancaires digne de celles des banques traditionnelles : cela va du compte courant en passant par la carte bancaire, les solutions d’épargne et de placement ou encore les crédits immobiliers. Le directeur général du groupe affirme que la croissance folle des derniers mois est également tirée par les nouveaux comptes : une version pour les mineurs (Kador) a été lancée en 2017 au même titre qu’un compte sans condition de revenu et gratuit, baptisé Welcome.

Le Pink Week-end Boursorama Banque est une opération qui a été initiée en 2017, et qui connait un vif succès en France. Il faut dire qu’avec une prime de 130 euros, Boursorama Banque se positionne comme la banque en ligne la plus généreuse du marché. Quand on sait que moins de 6 clients sur 10 ont payé des frais bancaires en 2017, il n’est pas compliqué de convaincre le public à ouvrir un compte. Si vous voulez en savoir plus sur le Pink Week-end Boursorama 2018, vous pouvez directement vous rendre sur le site officiel de l’établissement ici :

