Pink Week-end Boursorama : c’est reparti pour 130 euros offerts

Ce n’est pas la première fois que Boursorama Banque organise un Pink Week-end. Cette opération marketing a lieu environ 3 à 4 fois par an et permet aux nouveaux clients de la banque en ligne de toucher une prime encore plus généreuse que d’habitude. Entre le 25 et le 28 mai 2018, toute nouvelle ouverture de compte courant sera associée à un bonus de 130 euros.

Pourquoi profiter du Pink Week-end Boursorama ?

Le Pink Week-end Boursorama, c’est l’occasion idéale pour se lancer dans la banque en ligne. Avec une prime de 130 euros en guise de cadeau de bienvenue, c’est tout simplement la meilleure offre bancaire du marché. Evidemment, il ne faut pas choisir son établissement bancaire uniquement pour son bonus de bienvenue, mais cela y contribue forcément.

A cela, il faut savoir que Boursorama Banque est « la banque la moins chère de France depuis 10 ans », cela donne autant d’argument pour ouvrir un compte. Sur l’année 2017, l’établissement affirme que 59% de ses clients n’ont payé aucuns frais bancaires. En moyenne, le coût d’un compte chez Boursorama Banque aura été de 11,75 euros – en raison de certaines opérations exceptionnelles. Cela reste cependant très loin du coût moyen d’une banque constaté en 2017 dans l’Hexagone : 197 euros.

Pour obtenir la généreuse prime de 130 euros pour ce Pink Week-end de Boursorama, voilà ce qu’il faut faire : tout d’abord, il faut rentrer le code promotionnel PWE130 dans le champ dédié à cela au moment de remplir le formulaire d’ouverture de compte en ligne. Une fois que cela est fait, le client touchera une première prime de 50 euros pour l’ouverture du compte courant (et l’activation de celui-ci). Une seconde prime d’un montant de 80 euros sera déclenchée pour la commande de la carte bancaire.

Pour rappel, il faudra pouvoir justifier d’un revenu d’au moins 1.000 euros par mois pour bénéficier d’un compte classique gratuit chez Boursorama. Les clients qui justifieront d’un revenu entre 1.000 et 1.800 euros recevront une carte bancaire Visa Classic gratuite. Ceux qui pourront justifier davantage recevront gratuitement une Visa Premier. Pour les clients qui ne peuvent pas justifier d’un revenu mensuel minimum, ils pourront toujours choisir de se rabattre sur le compte Welcome de Boursorama – lui-même gratuit. Celui-ci n’est cependant pas éligible à la promotion de ce Pink Week-end Boursorama.

25 – 28 mai 2018 : ne perdez pas un instant

En temps normal, la banque en ligne Boursorama offre une prime de 80 euros en guise de bienvenue. Si vous hésitiez encore à ouvrir un compte, le Pink Week-end devrait vous convaincre définitivement. Avec 130 euros de prime, Boursorama Banque se positionne au même niveau qu’un BforBank (qui demande 1.600 euros de revenus mensuels pour offrir un compte) et devant Monabanq qui se contente d’offrir 120 euros (et qui demande ensuite 2 euros de cotisation mensuelle).

Boursorama Banque, ce n’est pas qu’une prime pour le Pink Week-end. C’est aussi une banque qui offre la plus large palette de services bancaires en ligne : cela va évidemment du compte courant avec la carte bancaire aux crédits (immobiliers et consommation) en passant par des solutions d’épargne, de la bourse et des assurances.

Avec plus de 1,3 million de clients à son actif, Boursorama Banque peut se féliciter d’être la plus grande banque en ligne française, loin devant ING Direct qui se positionne en numéro 2. Son rythme de croissance n’a cessé de s’accélérer puisqu’elle a conquis pas moins de 220.000 clients sur les 6 derniers mois. Ses nombreuses opérations de communication et sa politique tarifaire agressive ont convaincu le public français. Son objectif annoncé pour 2020 qui paraissait longtemps ambitieux semble plus proche que jamais : Boursorama Banque compte franchir dans les prochaines années les 2 millions de clients. Et ce n’est pas l’arrivée de nouveaux établissements bancaires en ligne qui saurait contrarier ses plans…

