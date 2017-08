Placer son épargne : quelles solutions offrent les banques en ligne ?

Pour placer votre épargne, les banques en ligne ont de nombreuses solutions. Certaines vous offriront de meilleurs rendements que d’autres ainsi que des risques plus ou moins importants. Comme à chaque fois en finance, de forts risques sont associés à d’importants rendements, et un faible prise de risque vous assurera de très faibles rendements. De fait, selon le risque que vous êtes prêts à prendre, 4 solutions s’offrent à vous.

Le Livret A et le LDD

La première solution que vous pouvez trouver dans une banque en ligne consiste à placer votre argent sur un livret d’épargne réglementé. Les deux plus connus qui sont parfaitement sûrs en France sont le Livret A et le LDD. Leur avantage est qu’ils sont exonérés d’impôts et que leur rendement net de 0,75% est assuré de ne pas bouger (sauf circonstance exceptionnelle) jusqu’à la fin de l’année. Leur point faible est qu’ils ont un plafond on ne peut plus bas. En effet, sur le premier, vous ne pourrez pas placer plus de 22.950 euros et sur le second, seulement 12.000 euros pourront être épargnés. Malgré tout, pour les personnes à la recherche d’un placement on ne peut plus sûr, le Livret A et le LDD gardent tout leur intérêt.

Les livrets non réglementés

Avant toute choses, notez bien que « non réglementé » ne veut en aucun cas dire qu’ils ne sont pas légitimes. En effet, les livrets non réglementés sont les livrets d’épargne « maison » proposés par les banques en ligne. Ils sont dits « non réglementés » en opposition au Livret A et au LDD car leur rendement n’est pas régit par la Banque de France et le gouvernement.

En effet, chaque banque peut choisir le taux auquel elle rémunère son livret. Le meilleur, dans cette catégorie est sans aucun doute celui de Hello Bank!, le Livret Hello+ qui offre un rendement de 1,2% sans aucune limite de plafond maximal. Son taux est évolutif et augmentera selon l’épargne que vous placez dessus. En l’occurence, vous toucherez 0,6% entre 0 et 9.999 euros, 0,8% entre 10.000 et 49.999 euros, et 1,2% brut par an au dessus de 50.000 euros.

Visiter Hello bank!

Les Assurance-vie

Les banques en ligne proposent également des assurances-vie qui valent vraiment le détour. C’est le cas notamment chez BforBank ou chez Fortuneo dont les rendements sur les fonds en euro en 2016 ont dépassé les 3%, de quoi faire jalouser les personnes ayant leur épargne sur les livrets réglementés ou non. Dès 5.000 euros chez BforBank ou 1.000 euros chez Fortuneo, vous avez la possibilité de souscrire à une gestion sous mandat qui gérera pour vous le placement de vos fonds selon les risques et les rendements que vous êtes prêts à prendre et que vous attendez. Pour toute souscription à un contrat d’assurance-vie, vous toucherez 150 euros chez BforBank et 100 euros chez Fortuneo. Rendez vous sur les sites de ces banques en ligne pour découvrir les conditions de ces offres.

Visiter BforBank

La bourse

Enfin, pour les personnes à la recherche d’importants rendements (et qui sont donc prêts à prendre plus de risque), vous pourrez bien évidemment placer vos économies en bourse. Là encore, les banques en ligne ont une multitude de solutions qui vous permettront parfaitement de trouver le profil d’investisseur qui vous convient. En effet, chez Boursorama Banque, BforBank et Fortuneo, différents profils existent selon la fréquence de vos ordres. Notez qu’au niveau des frais de courtage, ces trois banques en ligne se montrent on ne peut plus compétitives et vous permettront de réaliser des plus-value importantes. Vous aurez la possibilité de souscrire à des comptes titres ou à des PME/PMA, comme dans une banque traditionnelle ou une plateforme de trading.

Visiter Boursorama