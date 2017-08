Plafond carte bancaire ING Direct : quel maximum ?

La plupart des cartes bancaires ont deux plafonds : un plafond de paiement mensuel, ainsi qu’un plafond de retrait hebdomadaire. C’est exactement ces deux plafonds que l’on retrouve sur la carte bancaire ING Direct. Le montant maximum dépend du montant de revenu mensuel que vous pouvez justifier.

ING Direct est la seule banque en ligne à ne proposer qu’un seul type de carte bancaire à ses clients, et pas des moindres : il s’agit de la prestigieuse Gold Mastercard qui vient avec une série d’assurances idéales pour ceux qui voyagent régulièrement. Evidemment, la carte bancaire en elle-même est aussi assurée : si vous vous la faites voler, et que votre compte est débité, vous serez alors remboursé par l’assurance.

Plafonds pour les paiements mensuel chez ING Direct

En revanche, sachez qu’ING Direct met quand même des plafonds sur sa carte bancaire gratuite selon plusieurs critères : vos revenus mensuels, le fait qu’il s’agisse d’un compte joint ou non, et si vous épargnez. Le plafond minimum de paiement mensuel que vous pouvez avoir est de 2.000 euros. Le plafond le plus élevé est de 6.000 euros. Pour un compte individuel, voici comment cela se réparti :

Entre 0 et 1.200 euros de revenu mensuel : plafond de 2.000 euros

Entre 1.200 et 2.000 euros de revenu mensuel : plafond de 3.000 euros

Entre 2.000 et 3.000 euros de revenu mensuel : plafond de 4.000 euros

Entre 3.000 et 4.000 euros de revenu mensuel : plafond de 5.000 euros

Au delà de 4.000 euros de revenu mensuel : plafond de 6.000 euros

Plafonds pour les retraits hebdomadaires

Comme toutes les banques, ING Direct limite à un certain montant les retraits que vous pouvez effectuer sur les 7 jours roulants. Evidemment, que ce soit pour le plafond mensuel de paiement, ou le retrait hebdomadaire, vous pouvez toujours demander à votre gestionnaire de compte de l’adapter pour une occasion spéciale comme des vacances. Il suffit pour cela de le contacter, et il adaptera le niveau de vos limites. Comme pour les paiements mensuels, les retraits hebdomadaires sont soumis à un plafond lié au montant de revenu mensuel que vous pouvez justifier.

Pour un compte individuel, voici le niveau du plafond pour les retraits :

Entre 0 et 1.200 euros de revenu mensuel : plafond de 500 euros

Entre 1.200 et 2.000 euros de revenu mensuel : plafond de 600 euros

Entre 2.000 et 3.000 euros de revenu mensuel : plafond de 800 euros

Entre 3.000 et 4.000 euros de revenu mensuel : plafond de 1.000 euros

Au delà de 4.000 euros de revenu mensuel : plafond de 1.200 euros

Concernant maintenant les comptes joints, le plafond sur la carte bancaire ING Direct est sensiblement le mêmes que ceux évoqués plus haut. Dans le meilleur des cas, vous aurez un plafond de 6.000 euros mensuel pour les paiements par carte bancaire, et 1.200 euros pour les retraits. Comme toujours, vous pouvez demander de ré-hausser ponctuellement ce plafond lorsque vous avez une dépense exceptionnelle.

ING Direct le fera sans aucun frais, et avec le sourire ! La banque en ligne qui a été la première à dépasser le million de clients en France a également obtenu cette année le Prix Excellence Client, preuve de la qualité de son service client. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre avis ING Direct ou sur leur site officiel ici :

Visiter le site