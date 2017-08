Le plan épargne logement a rapporté 2,76% (moyenne) sur 2016

Le Plan Epargne Logement fait partie de ces placements d’épargne réglementés par le Ministère de l’Economie et des Finances. Ces dernières années, la législation a beaucoup changé, et les rendements sont devenu moins attractifs. En revanche, les anciens PEL, avec les conditions de l’époque restent toujours très lucratifs et permettent de tirer la moyenne globale à 2,76% sur l’année 2016.

Les PEL ouverts avant 2003 rapportent 3,5%

Les vieux PEL, ceux qui ont été ouverts avant août 2013, sont les plus lucratifs puisqu’ils sont rémunérés à plus de 3,5%. Aujourd’hui, sur les 259,4 milliards d’euros qui ont été placés sur ce livret d’épargne, près de 48% sont de ceux-là. S’en suivent ensuite des PEL qui sont rémunérés à 2,5% (ceux ouverts entre août 2003 et janvier 2015) et qui représentent 42% de la masse globale. Enfin, les PEL plus récents, depuis août 2015, ne rémunèrent plus que 1%.

Cela veut quand même dire que sur le montant des PEL en circulation, ce sont pas moins de 90% d’entre eux qui rapportent encore plus de 2,5% de rendement. Si vous en avez ouvert un avant août 2016, vous pouvez vous estimer largement heureux. En effet, les livrets épargne sans risque d’aujourd’hui rapportent aux alentours des 0,875% à 1% (0,75% pour le Livret A et le LDD), bien loin des performances annoncées plus haut.

La chute du rendement a été terrible en 2016

S’il existe plus de 55 millions de Livret A en France, il n’y a en revanche « que » 16 millions de Plan Epargne Logement en France. En l’espace d’une année, la popularité du PEL a largement baissé, en raison de la chute drastique de son rendement : il est passé de 2,5% en août 2015 à 2% en janvier 2016, puis à 1,5% en février et 1% en août 2016. Si le gouvernement n’a jamais touché au taux du Livret A, c’est bien dans le PEL qu’il a coupé. Sur l’année 2016, la Banque de France a cependant relevé une légère croissance du nombre de PEL en circulation, avec plus de 360.000 ouvertures nettes.

Aujourd’hui, force est de constater que même les livrets d’épargne proposés par les banques en ligne ne proposent pas des rendements aussi élevés que les anciens PEL. C’est d’ailleurs tout à fait normal puisque les conditions sont sensiblement différentes et que les taux sur le marché sont particulièrement bas. Dans tous les cas, pour ceux qui auraient un ancien PEL, il est considéré de le garder le plus longtemps possible !