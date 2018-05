La plateforme de crowdlending Lendix a soufflé ses 3 bougies

Lendix est l’une des plus belles réussites françaises en matière de fintech. La plateforme de financement participatif qui a vu le jour en avril 2015 a déjà prêté plus de 175 millions d’euros à des entreprises à travers l’Europe. La France reste aujourd’hui son marché principal où elle a déjà financé pas moins de 350 projets.

Un risque modéré et un rendement séduisant

Si la plateforme de prêt aux entreprises connait un tel succès, c’est parce qu’elle est parvenue à offrir un ratio rendement / risque qui convienne à son public. Grâce à une analyse très poussée de chacun des dossiers qui arrivent sur les bureaux de Lendix, la plateforme est parvenue à conserver un taux de défaut très bas (1% en montant) ce qui permet d’offrir un maximum de garanties à ses 12.000 prêteurs. On apprend à l’occasion de ce troisième anniversaire de Lendix que 85,5% des prêteurs ont un rendement qui dépasse les 4%, tandis que 94% ont un rendement positif.

Face à cette réussite, Lendix est parvenue à augmenter de manière exponentielle le volume de prêts d’une année à l’autre. Si elle finançait 11 millions d’euros de prêts en 2015, elle est passée à 45 millions en 2016, et même 86 millions en 2017. En l’espace d’un trimestre 2018, ce sont déjà plus de 32 millions d’euros qui ont été collectés. Ces volumes sont notamment tirés par des investisseurs institutionnels qui désormais passent par Lendix pour financer les entreprises européennes.

Lendix s’appuie sur des capitaux institutionnels

C’est le cas de la Banque Européenne d’Investissement qui a injecté plus de 18,5 millions d’euros via la plateforme, pour soutenir des projets français, italiens et espagnols. Dans les mois à venir, la plateforme devrait s’étendre aux Pays-Bas et en Allemagne grâce à une équipe de 75 personnes déjà bien rôdée. Le dernier fonds de 200 millions d’euros qui a été lancé en janvier 2018, et qui débloquera le montant dans les 12 à 18 prochains mois, comprend des investisseurs tels que CNP Assurances, Groupama ou encore la Matmut.

Si Lendix s’appuie sur ses capitaux levés pour financer sa croissance et sa notoriété, d’autres acteurs ont fait le choix de s’associer avec des géants de la banque pour accéder à un marché plus important. C’est le cas par exemple de Credit.fr qui s’est associé avec la banque en ligne du groupe BNP Paribas, Hello bank!, afin d’offrir la possibilité à tous les clients d’investir facilement dans des PME. Hello bank! a d’ailleurs dédié toute une section sur son site internet dédié au financement participatif. C’est aujourd’hui la seule banque en ligne a véritablement faire un effort pour soutenir ce moyen d’investir qui s’avère offrir de nombreux avantages, et un rendement maîtrisé.