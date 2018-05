La plateforme d’épargne durable Lita.co lève 2,2 millions d’euros

Le financement participatif a le vent en poupe en France. Dernière levée de fonds en date, celle de Lita.co, anciennement 1001pact, qui vient de boucler un tour de table de 2,2 millions d’euros auprès de fonds spécialisés dans l’investissement à impact et de business angels reconnus. La plateforme ambitionne de démocratiser l’investissement solidaire et l’épargne durable.

Objectif 50 millions d’euros de collecte en 2020

Fondée en 2014, Lita.co a déjà contribué à financer plus de 12 millions d’euros auprès de 35 entreprises différentes. Elle permet aux particuliers de donner davantage de sens à leur épargne en soutenant l’économie sociale et solidaire, ou encore la transition énergétique. Sur les 35 projets financés par la société agréée par l’AMF, les fondateurs se félicitent de n’avoir eu qu’un seul cas de défaut. La procédure pour accepter un nouveau projet est drastique puisque ça passe d’abord par un comité d’investissement en interne, et puis qu’au moins un investisseur institutionnel accorde son soutien pour qu’un projet puisse être financé.

Déjà présente en France, en Belgique et en Italie, la plateforme veut devenir une « banque privée solidaire » comme l’explique la co-fondatrice, Eva Sadoun. Elle rajoute : « nous proposons aux particuliers et aux professionnels d’accompagner des « start-ups for good » ou des entreprises et associations plus matures de l’économie sociale et solidaire, d’investir dans l’immobilier durable, les énergies renouvelables ou, depuis peu, l’agriculture durable »

Devenir une « banque privée solidaire »

Si aujourd’hui la plateforme s’appuie sur une communauté de 3.000 particuliers qui soutiennent activement les projets avancés sur la plateforme, elle compte utiliser son capital pour accroître sa puissance de financement, et trouver environ 20.000 épargnants d’ici à 2020. Pour atteindre son objectif de 50 millions d’euros collectés à l’horizon 2020, Lita.co devra s’appuyer sur des réseaux d’investisseurs institutionnels comme le fait déjà un Lendix. A l’heure actuelle, la répartition des investisseurs est la suivante : 75% de particuliers qui jusqu’à présent n’avaient investi que sur du Livret A ou un livret épargne, 20% d’investisseurs militants et 5% d’investisseurs « plus professionnels, family offices et clients de banque privée ».