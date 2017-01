Pourquoi choisir le crédit immobilier Hello Bank ?

Hello Bank! a réussi à s’imposer comme un acteur majeur sur le marché de la banque en ligne. Ce n’est pas un hasard si plus de 250.000 clients ont déjà été conquis par l’excellence de l’offre. En effet, outre la (devenue) traditionnelle gratuité de la carte bancaire, la filiale en ligne de la BNP Paribas offre de très nombreux atouts comme ses excellentes interfaces web et mobile, la qualité de son service client et également un crédit immobilier qui mérite le détour. Nous allons voir ensemble pourquoi ce crédit immobilier fait véritablement l’une des forces de cette banque en ligne.

Un crédit immobilier Hello Bank entièrement sur mesure

Contrairement à d’autres établissements comme ING Direct ou Boursorama Banque, aucun taux n’est affiché sur leur site pour le crédit immobilier. En effet, Hello Bank! propose de réaliser une simulation en ligne très bien faite pour déterminer le niveau de votre intérêt. Selon votre situation, selon votre projet, selon vos revenus… Hello Bank s’adaptera pour vous proposer le meilleur crédit immobilier. La démarche pour réaliser cette simulation est extrêmement simple. Il vous suffit de vous rendre dans la section « crédit immobilier » de son site internet et puis de cliquer sur « faire ma simulation en ligne ». Nous l’avons testé et nous pouvons vous assurer que simplicité et rapidité sont les deux mots qui décrivent le mieux cette simulation. En 1 minute vous saurez toutes les conditions de votre prêt. Deux simulations peuvent être effectuées :

« Mensualité souhaitée » dans laquelle vous remplissez le montant que vous souhaitez rembourser tous les mois.

« Montant à emprunter » dans laquelle vous indiquez le montant souhaité pour votre emprunt et Hello Bank! calculera le montant de vos mensualités.

Afin d’illustrer nos propos, nous vous partageons une simulation effectuée pour un emprunt de 75.000 euros, sur 10 ans, pour un foyer d’une seule personne gagnant 3.000 euros par mois et ayant 430 euros de charges par mois pour son logement :

Un remboursement adapté à votre situation

Avec le crédit immobilier Hello Bank!, tout est simple. Si vous souhaitez faire une pause dans votre remboursement ou bien effectuer des remboursements anticipé, c’est possible ! Ce n’est plus à vous de vous adapter aux exigences de votre banque, mais votre banque qui s’adapte parfaitement à votre situation et aux aléas que vous pouvez rencontrer au quotidien. La souplesse que propose Hello Bank! pour son crédit immobilier est inégalée dans les autres établissements, et c’est certainement ce point qui nous a particulièrement plu. Le remboursement se fait à votre rythme, à condition, bien entendu, de rester toujours solvable.

Un accompagnement de grande qualité

Une fois votre demande de crédit immobilier passée, un conseiller prendra contact avec vous pour discuter de manière plus précise des différentes modalités de votre prêt. Il vous aidera ainsi à trouver LE crédit immobilier qui correspond le mieux à votre situation en analysant votre profil. Peu importe votre situation financière, le conseiller parviendra à vous proposer une solution optimale : financement simple ou complexe, achat- revente, investissement locatif,…Le vrai plus de Hello Bank c’est que ses conseillers sont joignables de 8h à 22h en semaine et de 9h à 18h le samedi. Ainsi, même si vous rentrez tard du travail, vous arriverez toujours à trouver un moment pour appeler ou chatter avec votre conseiller. Une fois de plus, ce n’est pas vous qui devez vous adapter à votre banque, mais votre banque qui s’adapte à vous.

Résumé sur le crédit immobilier Hello Bank

Si nous devions résumer le crédit immobilier Hello Bank, cela se ferait en trois étapes. Dans un premier temps, vous pouvez effectuer votre simulation en ligne en 1 minute chrono. Cette étape n’est bien sûr pas obligatoire, mais elle vous permet d’avoir une idée du montant de vos futures mensualités. Sinon, vous pouvez directement remplir le formulaire en ligne. Dans un second temps, il vous sera demandé de décrire votre projet. Pour finir, une fois votre dossier envoyé, un conseiller prendra contact avec vous sous 48 heures maximum pour voir avec vous toutes les formalités et vous confirmer (ou non) l’octroi de votre prêt.

Notez qu’en plus de 80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant, Hello Bank! vous offre également 80 euros pour toute souscription à un crédit immobilier. Au final, le prêt immobilier c’est simple, rapide, encadré et adapté à votre situation. Pourquoi chercher ailleurs quand Hello Bank! est là ?

Visiter le site