Pourquoi le Livret Jeune Monabanq est très attractif

Monabanq est la banque en ligne du Groupe Crédit Mutuel. A l’image de sa maison mère, l’établissement se veut jeune et accessible au plus grand nombre. Sa stratégie et de nombreux services sont directement orientés vers cette voie. A titre d’exemple, c’est la seule banque en ligne à ne pas demander de revenu mensuel minimum. Autre exemple, c’est le seul établissement à proposer un service client accessible aux sourds et malentendants. Les jeunes ne sont pas non plus oubliés grâce au Livret Jeune Monabanq au taux très compétitif.

Faites épargner vos enfants avec le Livret Jeune Monabanq

Depuis plusieurs mois, nous avons atteint des taux d’intérêt historiquement bas. Conséquence à cela, les taux de l’ensemble des livrets d’épargne ont considérablement baissé comparé à il y a 1 an. A titre d’exemple, le Livret A et le LDD, les deux livrets réglementés français, ne rémunèrent qu’à 0,75% net par an. Malgré tout, il demeure encore possible de trouver des placements sûrs générant un rendement très appréciable.

Pour votre enfant âgé de 12 à 25 ans, il est possible d’ouvrir un Livret Jeune Monabanq. Ce dernier offre un rendement de 2% net par an, ce qui est très appréciable à l’heure actuelle. Malheureusement, le plafond de ce livret n’est que de 1.600 euros. Par conséquent, vous ne pourrez pas y placer plus d’argent. Bien entendu, la valeur du Livret pourra dépasser 1.600 euros grâce aux intérêts versés chaque année. Il existe aujourd’hui peu d’établissements en ligne qui proposent un tel service. Autre acteur du marché à l’offrir, Hello Bank se contente lui aussi d’un rendement à 2% sur ce placement sans risque.

L’avantage d’un tel livret, outre sa très généreuse rémunération, est qu’il est parfaitement liquide. Vous pourrez, gratuitement et à tout moment, retirer de l’argent afin de faire face à vos dépenses. Afin d’ouvrir un tel livret jeune chez Monabanq, il vous suffira de le créditer d’un minimum de 10 euros à l’ouverture. Bien évidemment, il n’y a aucun frais de gestion sur ce type de produit : ni à l’ouverture, ni à la clôture. C’est exactement le même principe que le Livret A. Sauf que pour vos enfants, le Livret Jeune Monabanq est beaucoup plus intéressant.

Monabanq propose différents livrets d’épargne

Outre le Livret Jeune, Monabanq propose deux autres livrets d’épargne qui ont chacun leur avantage. Le premier est le Livret Croissance Monabanq qui rémunère jusqu’à 0,8% selon votre ancienneté. Au bout de 4 années de fidélité, vous pourrez bénéficier de ce taux dans la limite de 25.000 euros. Tout comme le Livret Jeune, il s’agit d’un livret parfaitement liquide et gratuit.

Autre possibilité, le Livret Epargne Monabanq classique. Celui ci offre un rendement assez faible de 0,4% mais il bénéficie d’un réel avantage. En effet, il n’est pas du tout plafonné. Par conséquent, tout investisseur averse au risque et souhaitant un rendement parfaitement sûr pour épargner des montants importants sera comblé avec ce Livret d’épargne.

