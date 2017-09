Prime de bienvenue : Hello Bank! repasse à 80€ dès aujourd’hui

Après un très court mois avec une prime de bienvenue de 50 euros, Hello Bank!, qui est selon nous probablement la meilleure banque en ligne en France, fait son grand retour pour la rentrée avec sa prime de 80 euros. Pour toute première ouverture d’un compte courant, vous pourrez profiter de ce bonus généreux pour bien attaquer la rentrée. En plus de cela, le compte courant chez Hello Bank! est entièrement gratuit ! Pourquoi se priver ?

Un retour qui fait du bien

Nous vous avions dit, au début du mois d’août, que, malheureusement, la prime de bienvenue Hello Bank! passait de 80 à 50 euros. De toute évidence, cela a eu un impact au près des clients potentiels qui ont alors préféré se tourner vers d’autres excellentes banques en ligne comme ING Direct, Boursorama Banque ou BforBank – toutes trois offrant 80 euros de prime. Cette dernière montait même à 120 euros si vous vous tourniez vers la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC, Monabanq. Loin derrière, Fortuneo est la seule banque en ligne à offrir zéro euro de prime de bienvenue…

Quand on sait ô combien la prime de bienvenue est importante pour les clients, cette nouvelle pour la rentrée risque d’être très fortement appréciée. Avec le retour de la prime de bienvenue de 80 euros, la banque en ligne de la BNP Paribas va pouvoir attaquer la rentrée sur les chapeaux de roue et promouvoir beaucoup plus facilement sa très belle offre. La concurrence ne va faire que s’accroître dans les semaines à venir avec l’entrée sur le marchée de Orange Bank, la banque en ligne du numéro 1 français des télécoms, Orange.

Le compte courant gratuit

Comme d’autres banques en ligne, Hello Bank! pourra compter sur son compte courant et sa carte bancaire Visa 100% gratuite à vie. En effet, c’est bien cela qui fait la caractéristique principale des banques en ligne. Le tout gratuit est accessible à toute personne justifiant d’un revenu mensuel net minimum de 1.000 euros. Pour tous les étudiants âgés de 25 ans, ou encore en étude BAC+4 ou supérieur, il est même possible de profiter du compte gratuit sans aucune condition de revenu. Hello Bank! est la seule banque en ligne à proposer cette solution et on ne peut que la féliciter pour cela !

Bien évidemment, la gratuité n’est pas la seule force des banques en ligne. On notera également l’excellent support client, joignable de 8h à 22h en semaine et de 8h à 18h le samedi. Ce très large créneau horaire permettra évidemment de contacter le support client beaucoup plus facilement qu’avec les horaires très restreints de votre banque traditionnelle. Enfin, au niveau des services et des produits, les banques en ligne, et notamment Hello Bank! proposent d’excellentes solutions. On pense notamment au Livret Hello+ qui rémunère 1,20% brut annuel (alors que ses concurrentes se contentent de 0,1% à 0,4% brut annuel) ou encore au crédit immobilier parfaitement ajustable.

Maintenant que la prime de bienvenue de 80 euros est de retour chez Hello Bank!, il serait dommage de passer à côté.

