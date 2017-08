Quand les clients parlent de leur expérience chez Monabanq

Monabanq se veut être une banque en ligne très proche de ses clients. Afin de leur offrir la meilleure expérience, elle propose une multitude de services que vous ne retrouverez dans aucune banque en ligne concurrente. Parmi eux, on peut notamment citer le support client pour les personnes sourdes et malentendantes, la carte qui épargne ou encore le jeu du grand remboursement, pour n’en citer que trois. Au final, 1653 personnes lui donnent une moyenne de 4.1/5 et 92% des clients recommandent Monabanq à leur entourage.

De très nombreux avis positifs

Les clients de Monabanq ont la possibilité de laisser leur avis afin que les visiteurs de l’interface web puissent les consulter et se convaincre d’ouvrir un compte dans la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC. Ainsi, sur la page d’accueil de Monabanq, vous pouvez actuellement voir pas moins de 1653 notes, donnant lui à 792 avis et une moyenne générale de 4.1/5. Grâce à son offre on ne peut plus attractive et son absence totale de condition minimale de revenu, Monabanq parvient vraiment à séduire et convaincre ses clients. Ce n’est vraiment pas un hasard si 92% recommandent cette banque en ligne à leurs amis.

Si l’on regarde en détails, 323 personnes donnent une note de 5/5, 306 personnes lui donnent 4/5, 89 3/5, 31 2/5, 29 1/5 et 14 0/5. Les avis ne sont donc pas unanimes, comme vous pouvez le voir, bien que l’immense majorité la gratifient tout de même avec des notes supérieures ou égales à 4/5. Vous pouvez également lire les avis des clients qui peuvent tant être très positifs que négatifs, ce qui donne de la crédibilité et de la pertinente à ce sondage.

Vous pouvez ainsi lire des avis du genre « actuellement je n’ai aucun problème avec Monabanque. J ai toujours été bien accueillie dans mes demandes et j’ai eu satisfaction dans mes réponses. » ou « tout est bien mis je vous trouve trop strict quant à mon découvert non autorisé, que j’ai dépassé parfois de peu mais toujours remboursé ! ».

Des avis certifiés chez Monabanq

Tous ces avis pourraient n’avoir aucune valeur si ils n’avaient pas la certification NF qui assure qu’ils sont tous authentiques et n’ont pas été édités par Monabanq. Vous pouvez voir que les vais respectent la notre NF Z74-501, comme fièrement présenté en haut de leur page. Nous pensons toujours que des avis comme ceux là, présentés sur une page d’accueil d’une banque en ligne valent au moins autant qu’un trophée officiel, comme, par exemple, le Prix Excellence Client que ING Direct vient de remporter en 2017.

Si vous avez été convaincu par ces commentaires, il ne vous restera plus qu'à ouvrir un compte chez Monabanq. L'établissement en ligne du Crédit Mutuel CIC offre actuellement une prime allant jusqu'à 120 euros pour tout ouverture de compte courant.

