Quelle banque en ligne sans condition de revenu ?

Si vous vous êtes renseignés sur les banques en ligne, vous avez forcément du voir que bon nombre d’entre elles vous demandent un revenu minimum. En effet, trouver une banque en ligne sans condition de revenu n’est pas chose facile. Malgré tout, ce n’est pas impossible. En effet, il existe des établissements qui proposent des solutions pour pouvoir ouvrir un compte sans avoir à attester d’un revenu mensuel régulier.

Monabanq : LA banque sans condition de revenu

Depuis toujours, Monabanq a cherché à se démarquer des autres banque en ligne. Pour se faire, la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC n’a pas opté pour le compte bancaire gratuit mais pour l’absence de condition minimale de revenu, et ce, d§s sa création. Cette stratégie a permis à Monabanq de rester ouverte et accessible au plus grand nombre que ce soit les jeunes actifs, les étudiants, ou les personnes dont le revenu demeure assez limité.

A l’instar des banques en ligne, sa tarification est extrêmement compétitive. Bien que ce ne soit pas gratuit comme chez Hello Bank!, ING Direct, BforBank et les autres établissement (qui demandent un justificatif de revenu), cela demeure plus que correct. En effet, vous n’aurez qu’à payer 2 euros par mois pour les frais de gestion de votre compte et votre carte bancaire. Cela fait donc un total de 24 euros par an ce qui demeure on ne peut plus compétitif si l’on compare aux banques traditionnelles. Et pour cause, dans ces dernières, le coût moyen d’un compte bancaire était de 193 euros en 2016.

En plus d’être une banque en ligne sans condition de revenu, Monabanq propose le meilleur bonus de bienvenue. En effet, celui ci est de 120 euros pour toute première ouverture d’un compte courant. Bref, si vous cherchez une banque en ligne sans condition de revenu, Monabanq saura vous apporter la solution qu’il vous faut.

Visiter Monabanq

Orange Bank : la gratuité sans condition de revenu mais…

La force de la banque en ligne Orange Bank est qu’à la fois, elle n’exige aucune condition minimale et revenu ET qu’elle propose tous les services gratuits : attention cependant, elle est vraiment très limitée : il n’y a pas de livret d’épargne, pas de crédit à la consommation et pas de crédit immobilier. En plus de cela, elle facture toute inactivité par un frais fixe de 5 euros par mois. Très clairement, elle n’est pas à la hauteur des offres que l’on retrouve dans les banques en ligne comme Boursorama Banque, ING Direct, Hello Bank!, Fortuneo et BforBank et Monabanq évidemment.

Alors qu’elle s’est lancée en novembre 2017 après plusieurs lancements retardés, Orange Bank a connu un départ très chaotique avec des problèmes techniques qui ont forcé le PDG du groupe, Stéphane Richard à s’excuser publiquement. Ce dernier avait promis que le service serait irréprochable, il n’en est finalement pas tant. Il faudra probablement attendre encore quelques années pour voir Orange Bank se positionner au même niveau que les banques en ligne sans condition de revenu historiques.

Boursorama Banque et ING Direct : comptes payants ou gratuits

Les banques en ligne font parfois quelques exceptions à la règle du tout gratuit lorsqu’il s’agit d’attirer le plus de clients possibles. En l’occurence, ING Direct est accessible sans condition de revenu à condition de débourser une certaine somme chaque mois. Cela lui permet d’être en concurrence directe avec Monabanq et, parallèlement, de conserver leur compte qui propose tous les services gratuits.

Chez ING Direct, le principe est le suivant : les personnes qui ne sont pas en mesure d’attester d’un salaire minimum mensuel ont deux options qui s’offrent à eux. Soit ils disposent d’une épargne de 5.000 euros minimum au sein de l’établissement, soit ils paient un forfait de 5 euros par mois. Cela reste 3x moins chère que la moyenne des banques physiques française qui en demandent 15 euros.

Boursorama Banque a largement revu son compte bancaire Welcome, qui a longtemps été payant. Celui-ci est désormais gratuit et sans condition de revenu. Cependant, il faut souligner qu’il est très limité au niveau des paiements et des retraits, et il correspond plutôt à un compte pour « jeunes ». Une personne active aura du mal à se contenter des restrictions imposées par la banque en ligne pour son compte sans condition Welcome. Rappelons que Boursorama Banque propose une offre de bienvenue avec 80 euros offerts avec ce compte, ce qui est particulièrement généreux.

Visiter Boursorama

Maintenant que vous savez quelle banque en ligne n’exige aucune condition de revenu, il ne vous reste plus qu’à les découvrir, les comparer, et choisir celle qui correspond le plus à vos attentes. Dans tous les cas, vous bénéficierez d’une multitude d’avantages que vous ne rencontriez pas dans les banques traditionnelles.