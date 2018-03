Quelle banque mobile choisir pour avoir le meilleur service ?

Les banques mobiles font partie des dernières Fintech qui se sont développées à travers le monde. Pratiques et très accessibles, elles séduisent une part croissante de la population qui souhaite de plus en plus pouvoir avoir accès à leur compte bancaire et réaliser toutes les opérations directement depuis leur mobile. Quelle banque mobile choisir pour les meilleures performances ? Nous allons vous donner notre avis.

Une banque mobile, c’est quoi ?

On entend souvent le mot de néo-banque pour parler des banques 100% mobile. Il s’agit, comme vous pouvez vous en douter, de Fintech, de banques auxquelles vous pouvez accéder entièrement depuis votre mobile. Qu’est-ce que cela veut dire ? Toutes vos opérations, des plus simples aux plus complexes peuvent être directement réalisées depuis votre smartphone. Jamais vous n’aurez besoin de vous connecter sur votre ordinateur pour effectuer vos opérations. Après les succès notables de Atom Bank en Angleterre et de N26 en Allemagne, elles commencent doucement à faire leur entrée en France et devraient très rapidement réussir à asseoir leur notoriété.

Attention à ne pas confondre banque mobile et en ligne ?

Avec une banque mobile (néo-banque) vous gagnerez très clairement en confort d’utilisation et en réactivité. Pour gérer tous vos comptes au quotidien, il est vraiment difficile de faire mieux. Que trouverez vous comme services avec une banque mobile ?

Avant tout, le premier service que vous allez certainement rechercher avec votre banque mobile est le compte courant. Vous pourrez le créditer, débiter autant que vous voulez à condition d’avoir les fonds nécessaires, bien évidemment. La grande force du compte courant dans une néo-banque est que vous pourrez le faire en quelques minutes à peine et très simplement. L’avantage comparé à de nombreuses banques en ligne est qu’ici, vous n’aurez pas à prouver de revenu minimum. Attention tout de même, il est très rare de trouver une banque mobile acceptant les découverts.

Carte bancaire Visa ou Mastercard. Un compte courant ne serait pas grand chose sans la mise à disposition d’une carte de paiement. Avec cette dernière, vous pourrez effectuer des achats en ligne, dans des magasins physiques ou retirer de l’argent aux distributeurs. Bref, c’est exactement pareil que ce que vous pourriez faire avec une carte normale.

Dernière mais pas des moindres, la banque mobile vous offre…une application mobile ! Avec cette dernière, vous pourrez gérer vos comptes extrêmement facilement. Si l’on compare aux banques en ligne (non banques mobiles), on ne peut que souligner la très grande qualité de l’interface mobile. Et pour cause, c’est uniquement sur cette dernière que les clients pourront se connecter. Seule Hello Bank!, qui était initialement conçue pour une utilisation 100% mobile fait le poids en matière de qualité de l’application.

Les absents avec une banque mobile

Malheureusement, la recherche de la simplicité et du « pratique » a obligé les développeurs à enlever un certain nombre de fonctions et de services. Au final, vous ne retrouverez donc qu’un compte courant dans votre banque mobile. Si vous recherchez des crédits, des livrets d’épargne, des Assurances Vie, ce n’est pas ici que vous trouverez votre bonheur. Pour l’heure, les banques mobiles ne sont donc en aucun cas des substituts aux banques physiques ou en ligne. En effet, l’absence de services dont elles souffrent les empêchent de véritablement s’imposer comme des acteurs majoritaires. Malgré tout, elles valent vraiment le détour pour les personnes qui recherchent uniquement un compte courant.

Quelles sont les banques mobiles en France ?

Il existe actuellement 3 banques mobiles en France.

1 – N26

Celle qui nous plait certainement le plus est N26. En effet, forte de son expérience en Allemagne, cette banque mobile lancée en 2015 a depuis réussi à s’imposer comme LA banque mobile du moment. Avec plus d’un million d’utilisateurs à son actif (chiffres de mars 2018), elle est présente dans 15 pays européens et s’est attaquée au marché français en décembre 2016. En France, N26 compte déjà plus de 200.000 clients fidèles avec sa solution gratuite de banque mobile.

Ce qui nous plait tout particulièrement avec la néobanque N26, c’est son application mobile très proche de la perfection. En effet, elle est très simple et pratique à utiliser et vous permet très facilement de réaliser les opérations élémentaires et d’avoir un suivi parfait de vos transactions. Parmi ses grandes qualités, on peut notamment citer le fait de pouvoir faire des virements sans IBAN, directement avec un numéro de téléphone ou un email ou bien l’absence de frais pour les transferts à l’international.

Au niveau des frais bancaires, telle une bonne banque mobile, c’est du gratuit ! Vous ne paierez donc rien pour la gestion classique de votre compte et pour votre carte MasterCard standard. Cependant, il faudra tout de même effectuer un minimum de 9 achats par trimestre afin de profiter de la gratuité de votre compte. Sinon, vous serez facturés 2,9€ par mois, ce qui demeure malgré tout assez correct. Vous pouvez en découvrir plus sur N26 directement ici :

Visiter le site

2 – Soon (depuis intégré à l’offre Axa Banque)

Alors que l’intégration de Soon à l’offre de Axa Banque vient de se confirmer, nous ne pouvons que venter les mérites de cette banque mobile qui a vraiment de quoi séduire. Bien que son succès soit moins flagrant que celui de N26, elle gagne vraiment à être connue. En effet, Soon a été lancée en 2014 par Axa Banque et compte environ 30.000 clients en France (contre 300.000 en Europe pour N26). Dans le viseur de cette Fintech française, on retrouve principalement les étudiants et les jeunes actifs. Bien que son application mobile soit très performante et simple d’utilisation, elle demeure malgré tout moins bonne à nos yeux que celle de N26. Malheureusement, on peut regretter qu’elle soit amenée à disparaître complètement dans Axa Banque.

Au niveau des services disponibles, on retrouve des choses assez semblables que ce qu’on retrouvait dans la banque mobile N26. On regrettait un peu qu’il ne soit pas possible d’obtenir des statistiques sur les dépenses et que l’application ne soit pas accessible depuis les smartwatch. Ces deux options sont notamment présentes chez N26.

Au niveau de la sécurité, Soon déçoit énormément. En effet, alors que N26 permet de bloquer/débloquer votre carte, modifier votre code PIN, utiliser le votre emprunte digitale pour vous connecter à l’application mobile, vous fixer vos propres plafonds de dépense ou encore mettre en place des alertes personnalisées, Soon ne propose absolument rien… Cela confirme notre point de vue sur le côté pas très innovant de l’application de la banque mobile de Axa Banque, Soon.

Quand il s’agit de se pencher sur les moyens de paiement, là encore, Soon fait moins bien que sa concurrente directe, N26. Et pour cause, il n’est pas possible d’effectuer des virements directement sur un téléphone ou avec un mail et les transferts d’argents à l’international sont payants. En revanche, il est possible de joindre votre compte Soon à un compte PayPal ce qui, aujourd’hui, est relativement pratique et apprécié par les utilisateurs.

Tout comme N26, Soon propose un compte bancaire et une carte de paiement gratuite. Ici, ce ne sera pas une MasterCard mais une Visa qui sera mise à votre disposition. On apprécie notamment le fait qu’il n’y a aucune condition à remplir contrairement à N26…bien que la condition de 9 achats par trimestre ne soit de loin pas insurmontable. Là où vous risquez un peu de douiller avec Soon, c’est sur les paiements par carte en devise étrangère. En effet, avec la banque mobile de Axa Banque, vous prendrez 2% de frais sur tous vos paiements faits à l’étranger… Chez N26, c’est parfaitement gratuit.

3 – Morning

D’origine toulousaine, Morning est également une banque mobile mais elle peine vraiment à se faire sa place sur le marché. En effet, elle a connu une vague de défauts techniques qui l’ont emmenée à 2 pas de la faillite peu après son lancement en novembre 2016. Son rachat par la banque Edel va peut-être permettre de la remettre dans le droit chemin d’ici la fin de l’année. Pour l’heure, nous ne vous recommandons vraiment pas de vous tourner vers Morning qui n’est pas encore assez fiable, à nos yeux, pour offrir des services de qualité tels que vous pourriez attendre d’une banque en ligne.

4 – Orange Bank

Orange Bank, banque mobile du géant des télécoms, était censé être lancé le 6 juillet 2017. Suite à des problèmes techniques durant la phase de test, son lancement a du être reporté à septembre 2017, puis elle a été finalement lancée en novembre 2017. Le lancement de la banque mobile Orange a eu quelques couacs puisque la technique a largement pénalisé l’offre bancaire. Dès les premiers jours suivants son lancement, l’application mobile s’est mise à planter, ce qui a provoqué l’ire de la communauté sur les réseaux sociaux. Si l’application mobile est au centre de la stratégie d’Orange Bank, on peut regretter que l’offre bancaire soit assez limitée : si elle voulait rivaliser avec les banques en ligne traditionnelles, c’est raté. Il n’y a ni Livret A, ni crédit immobilier, ni même possibilité d’ouvrir une assurance-vie.

Et, vous quelle banque mobile avez-vous choisi ?