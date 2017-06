Quelle différence entre banque en ligne et agence en ligne ?

Aujourd’hui, le marché de la banque en ligne compte environ 3 à 3,5 millions de clients en France. De plus en plus d’acteurs sont présents pour se partager les parts de marché. Très bientôt, nous verrons ainsi l’arrivée de Orange Bank et de Carrefour Banque. Dans les années à venir, nous pourrions rattraper l’Allemagne qui compte déjà 18 millions de clients. Si vous êtes client d’une banque disposant d’une agence en ligne, vous n’êtes pas considérés comme client d’une banque en ligne. En effet, il existe une différence notable entre ces deux derniers que nous allons vous expliquer.

Une différence principale dans l’accès à la banque

Ce qui fait la spécificité d’une banque en ligne, c’est son accès 100% par internet. Par conséquent, vous ne pourrez pas y accéder en passant en agence, tout se fait en ligne. Bien que ce type d’établissement n’ait pas d’agences, la qualité et la diversité des services proposés vaut largement celle des banques traditionnelles. A l’inverse, une agence en ligne est un service proposé par une banque physique vous permettant d’effectuer certaines opérations depuis internet, sans passer en agence. Afin de bénéficier de ce service d’agence en ligne, vous devrez donc obligatoirement être client d’un établissement bancaire classique.

Comme vous pouvez vous en douter, la très grande force des banques en ligne est de n’avoir aucun coût pour les agences pour accueillir les clients. Par conséquent, elles sont en mesure de proposer une tarification extrêmement compétitive. Autre point qui joue également, le nombre d’effectifs est très nettement inférieur. Comptez environ 600 employés pour une banque en ligne comme ING Direct ou Boursorama Banque ou 260 employés pour Fortuneo par exemple.

Différence avec l’agence : la banque en ligne est gratuite

Au final, cela se traduit pour les banques en ligne par un compte bancaire sans frais ainsi qu’une carte bancaire gratuite. Quand on sait qu’un établissement bancaire traditionnel revient en moyenne à 193 euros par an, Boursorama Banque avec un coût moyen de 12,01 euros marque forcément des points (et 60% des clients n’ont rien payé du tout en 2016). Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez bénéficier d’un excellent support client disponible de 8h à 22h en semaine et de 8h à 18h le samedi. La facilité de gestion de compte est notamment travaillée dans ces banques qui développent des interfaces de très grande qualité, comme c’est le cas chez Hello bank!. Cette dernière offre en effet une application mobile où la navigation est on ne peut plus simple.

Malheureusement, qui dit banque en ligne dit absence de contact physique. Vous ne pourrez plus bénéficier de contact en tête à tête avec votre conseiller en agence. Si ce critère demeure essentiel à vos yeux, alors vous risquez d’avoir un peu de mal avec le support client à distance proposé par les banques en ligne. De notre point de vue, les très nombreux avantages de ces établissements face aux banques traditionnelles valent largement ce petit sacrifice.

Visiter Boursorama