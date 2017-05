Quelle offre de crédit immobilier choisir pour y gagner ?

Les crédits immobiliers font partie des nombreux prêts qui ont connu une croissance très soutenue depuis plus d’un an. Si vous souhaiter effectuer un investissement immobilier, vous avez certainement déjà du regarder pour un crédit immobilier. Si vous décision n’est pas encore prise, nous allons essayer de vous aider à trouver l’offre qui correspond le mieux à votre projet et dont le prix sera le plus faible possible.

Les 4 conseils pour obtenir le meilleur crédit immobilier

Afin de trouver le meilleur crédit immobilier, il ne faut surtout pas sauter sur la première offre qui se présente à vous. En effet, en cherchant bien et en comparant, vous parviendrez à en trouver qui vous correspondront beaucoup mieux et avec un taux beaucoup plus intéressant. Afin de vous aider dans votre recherche, nous allons vous présenter 4 conseils pour devenir expert.

Avoir recours à un courtier pour trouver le taux le plus compétitif

La méthode la plus simple et la plus rapide pour effectuer une comparaison des offres de crédits immobiliers consiste à avoir recours à un courtier en crédit immobilier. Ce dernier connaît parfaitement l’ensemble des crédits présents sur le marché et pourra aisément les comparer pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Grâce à ses nombreux contacts dans le domaine bancaire, il sera en mesure de négocier davantage pour rendre les conditions de votre prêt plus avantageuses. Ainsi, que ce soit pour le taux de votre crédit immobilier, le coût de votre assurance, …vous arriverez à obtenir les meilleures conditions. Astuce : comparez toujours le coût total des différentes offres avant de vous pencher plus précisément sur les détails.

Faites jouer la concurrence entre les différentes banques

Si l’option numéro une que nous venons de voir ne vous convient pas, vous allez devoir, vous même, faire appel aux différentes banques pour comparer leurs offres en matières de crédits immobiliers. Afin de pouvoir véritablement comparer les différentes offres, il faudra que votre dossier et votre projet soit exactement le même pour tous les établissements. En effet, sinon, les résultats que vous tirerez de vos comparaisons seront biaisées. Sachez que les banques en ligne ont des démarches beaucoup plus simples que les banques traditionnelles pour l’obtention d’un crédit immobilier.

De plus, leurs conditions sont, sans grande surprise, bien plus avantageuses que les banques physiques. On peut notamment citer Hello bank! qui propose un crédit immobilier sur mesure ou ING Direct avec son taux de 1,61% TAEG annuel sur 10 ans avec assurance comprise. Attention, si les taux sont fixes, vous devrez alors comparer les taux nominaux des crédits hors assurance. En revanche, si les taux sont variables, ces derniers peuvent changer à tout moment. Pendant la durée de votre prêt, ils peuvent donc évoluer à la baisse comme à la hausse. A noter que le crédit immobilier Fortuneo qui est disponible depuis quelques mois est particulièrement compétitif, vous devriez y jeter un oeil.

Ne regardez pas uniquement le taux mais tous les frais

Souvent, le seul indicateur que les gens regardent, c’est le taux de votre prêt. Sachez qu’il n’y a pas que lui qui va influencer vos mensualités et le coût total de votre crédit. En effet, les crédits immobiliers comportent différents frais annexes qu’il faudra également comparer afin de trouver l’offre la plus intéressante financièrement. Notez qu’en moyenne, les frais de dossier sont d’environ 600 euros mais ils peuvent significativement changer d’une banque à l’autre. Entre autre, voici les différents frais sur lesquels vous devrez porter une attention particulière :

L’assurance du prêt immobilier

L’assurance vient avec certains coûts et certaines garanties que vous vous devrez de vérifier en regardant les taux. En effet, parfois ils porteront sur le capital qu’il vous reste à rembourser alors que d’autres porteront sur la somme totale que vous aviez à rembourser au début. Il vous faudra donc calculer le coût total de votre assurance sur la durée totale du prêt.

La garantie du crédit immobilier

L’hypothèque ou les organismes de cautions peuvent vous être proposés. Le premier consiste à mettre son bien en guise de garantie. Si jamais vous n’êtes pas en mesure de rembourser votre prêt, la banque peut alors saisir votre bien. La seconde garantie consiste à avoir recours à une société gérant un fond mutualisé qui se porte garant si l’emprunteur n’est pas en mesure de rembourser son crédit.

Les indemnités de remboursement

Dans l’optique d’une revente de votre bien avant l’échéance de votre crédit assurez vous de bien connaître les indemnités de remboursement anticipé. En effet, les pénalités peuvent parfois être très importantes dans une telle situation, il vaut mieux bien se renseigner au préalable.

Chez Hello Bank!, sachez que tous ces frais sont parfaitement détaillés et que la transparence est de mise pour son crédit immobilier. Après avoir fait votre simulation en ligne, vous aurez non seulement le TAEG, mais également le taux nominal, le taux de l’assurance, le TAEA, ainsi que le détail du coût de votre prêt avec le montant total des intérêts, l’assurance, les frais de dossier et les frais de garantie. En bref, si vous souhaitez comparer différentes offres, l’étude du crédit immobilier Hello bank! ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes.

Visiter Hello bank!

Vérifiez que vous disposez bien de l’option crédit modulable ou transférable

Un des point également important à prendre en compte quand vous choisirez votre crédit immobilier est l’option crédit modulable. Cette dernière vous permet de modifier à la hausse (ou à la baisse) vos paiements mensuels afin de réduire le coût total de votre emprunt (ce qui augmentera le coût de votre emprunt). Elle peut s’avérer très intéressante pour les personnes qui ont un revenu assez irrégulier et si vous envisagez d’importantes dépenses à un certain moment.

L’option crédit transférable doit également être étudiée. En effet, elle vous donne la possibilité de conserver ces taux bas pour votre prochain investissement pendant la période qu’il vous restait pour rembourser votre prêt. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un nouveau prêt au taux en vigueur à ce moment. Pour finir, il est possible de demander un lissage de vos mensualités afin de payer un montant fixe pendant l’intégralité de votre période de remboursement.