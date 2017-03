Quelles banques en ligne proposent un PEL ?

Les banques en ligne proposent un panel de services toujours plus larges. On y retrouve notamment le compte courant, des livrets d’épargne, des crédits immobiliers, crédits à la consommation… L’écart entre les établissements traditionnels et les banques en ligne se réduit de plus en plus. Malgré tout, certains établissements prennent déjà de l’avance pour le PEL que vous ne trouverez que chez Hello Bank et Boursorama Banque.

Un produit spécifique à Hello Bank et Boursorama Banque

Vous connaissez certainement le Plan Epargne Logement. Pendant très longtemps, le PEL a offert un rendement très intéressant pouvant dépasser les 2,5%. Si vous ne le connaissez pas, il s’agît d’un placement pour votre épargne vous rémunérant au taux de 1% à l’heure actuellement. Outre un simple « livret d’épargne », il vous permettra surtout d’avoir un taux avantageux pour votre crédit immobilier. L’avantage est double puisque vous bénéficierez d’un taux fixe pendant la durée de placement et vous savez à l’avance quel sera le taux d’emprunt de votre crédit immobilier.

Malheureusement (ou heureusement), seules 2 banques en ligne proposent le PEL. Il s’agît de Hello Bank et du numéro 1 du marché, Boursorama Banque. Ces deux établissements souhaitent se démarquer de la concurrence grâce à ces produits très convoités par les personnes en voie d’investir dans l’immobilier. C’est un réel avantage pour ces 2 établissements qui peuvent ainsi accueillir les personnes insatisfaites des banques traditionnelles, avec un choix de produits extrêmement large.

Malgré tout, cela ne veut en rien dire que Hello Bank et Boursorama Bank sont les meilleures banques en ligne du marché. En effet, chaque banque en ligne dispose de qualités spécifiques pour viser un public précis. Avoir un avantage concurrentiel sur le PEL n’en donne pas un pour l’ensemble des produits proposés par les établissements bancaires. A titre d’exemple, si vous souhaitez placer votre argent sur un Livret d’Epargne, BforBank ou Fortuneo offrent de très belles solutions. Pour la Bourse, Boursorama Banque et Fortuneo se placent en tête. Pour les crédits, il faudra immobilier, ING Direct, Hello Bank ou Fortuneo peuvent offrir de très bon taux. Monabanq, de son côté, propose un Livret Jeune très attractif. Bref, vous l’avez bien compris, selon le produit auquel vous souhaitez souscrire, un établissement sera toujours meilleur que l’autre.

