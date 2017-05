Quels sont les choix des Français en matière d’épargne ?

Le dernier sondage réalisé par Ipsos en partenariat avec le Cercle des épargnants montre une nouvelle fois que les Français épargnent majoritairement en vue de se protéger contre certains aléas de la vie, dont, notamment, la perte de son emploi. Comme toujours, la propension à épargne des Français est très élevée comparée à certains pays d’influence plus anglophone. Autre point qui revient souvent, l’épargne sert également à préparer la retraite. Les placements souvent plébiscités sont notamment l’Assurance Vie et le PEL.

Les placements peu risqués toujours privilégiés

Quand on parle d’épargne des Français, la prudence est toujours au rendez-vous. La principale raison de l’épargne est de mettre de côté « au cas où » ou bien pour « préparer l’avenir » d’après le sondage réalisé par Ipsos pour le Cercle des épargnants qui est sorti le 14 mars 2017. Sans grande surprise, le rendement n’est pas la priorité des épargnants qui veulent avant tout un placement sans risque. Comme toujours en finance, le risque est associé à un rendement plus élevé. Si vous n’êtes pas prêt à prendre de risque, alors le rendement demeurera relativement faible, comme c’est le cas par exemple pour le Livret A qui rémunère actuellement à 0,75% net par an.

En France, environ 1 personne sur 2 épargne. La délégué de l’institut Ipsos déclare notamment que « Ces chiffres sont cohérents avec ce que l’on mesure depuis des années avec une hausse du pessimisme des Français. Les épargnants sont donc plus fourmi que cigale ». Sur 100 personnes interrogées, seulement 26 vous répondront préférer dépenser qu’épargner.

La prévention contre les aléas et la solidarité inter-générationnelle

Les deux principales raisons qui sont en tête dans les choix des épargnants sont la constitution d’une épargne de précaution (41%) ainsi que le fait d’épargner pour aider vos enfants (33%). L’épargne en vue de préparer la retraite ne ressort que dans 20% des cas. Une fois de plus, ces résultats ne surprennent pas Brice Teinturier qui souligne que « Toutes ces priorités sont cohérentes dans la mesure où les Français ont moins confiance dans l’avenir de l’économie, des futures générations et du système des retraites ».

L'assurance vie reste en tête des placements préférés des Français. Il faut avouer que le rapport rendement/risque est très intéressant et que les conditions rattachées sont très intéressantes. En France, le sondage révèle que 16% des personnes sont prêtes à s'engager dans des placements risqués à condition d'avoir un rendement élevé. Si cette option vous intéresse, le Plan d'épargne en actions devrait vous convenir davantage.

Si vous privilégiez les placements parfaitement sûrs, les livrets d'épargne devraient vous convenir davantage.