Quels sont les meilleurs livrets d’épargne sans plafond ?

Tous les établissements bancaires proposent des solutions d’épargne ou d’investissement afin de générer des revenus complémentaires. Outre les traditionnels Livrets Réglementés que sont le Livret A et le LDD, les banques en ligne proposent toutes des Livrets d’Epargne non réglementés. Leurs conditions sont librement choisies pas les banques qui peuvent ainsi choisir à la fois les taux et les plafonds. Nous allons ici vous présenter les meilleurs livrets d’épargne des banques en ligne qui n’ont aucun plafond.

Les Livrets Epargne non plafonnés permettent de placer d’importantes sommes

Avec son taux de 0,75% net, le Livret A peut concurrencer les livrets non réglementés des banques en ligne. Cependant, il est plafonné à 22.950 euros ce qui limite considérablement vos possibilités de plafond. Afin de placer d’importantes sommes d’argent et de bénéficier d’un rendement intéressant, nous pouvons vous proposer 2 livrets épargne des banques en ligne qui offrent une très belle solution pour vos placements.

Le livret d’épargne Hello + de Hello Bank

Hello Bank, la filiale en ligne de la BNP Paribas propose, selon nous, le meilleur livret épargne de la banque en ligne. En effet, outre sa rémunération très intéressante pouvant aller jusqu’à 1,2%, il ne dispose d’aucun plafond. Par conséquent, vous pourrez épargner plusieurs millions d’euros sur ce livret sans aucun problème. Cela constitue un réel avantage puisque vous pourrez profiter d’un rendement somme toute intéressant en ne prenant aucun risque. Notez que le taux du livret Hello + de Hello Bank est évolutif. Entre 0 et 9.999 euros, le taux est de 0,6%. Il monte en suite à 0,8% entre 10.000 euros et 49.999 euros. Toute la partie supérieure sera rémunérée au taux de 1,2%, et ce, sans aucune limite.

Le Livret d’épargne Monabanq

Seconde option, le Livret d’épargne Monabanq offre également une très belle solution pour les épargnants souhaitant placer d’importantes sommes sur un Livret. En effet, tout comme le Livret Hello +, il n’a aucun plafond. Il vous suffit de placer 10 euros dessus pour bénéficier d’un rendement de 0,4%, peu importe le montant que vous souhaitez placer. Comme tout Livret d’Epargne, il est parfaitement sécurisé et vous assure un rendement défini à l’avance. Notez que tous vos dépôts et retraits sont parfaitement gratuits. L’avantage des livrets épargne étant notamment d’offrir une parfaite liquidité. A tout moment vous pourrez donc disposer de votre argent, et ce, sans aucun frais.

Les Livrets Epargne des autres banques en ligne

Troisième livret d’épargne que nous aurions pu citer, Boursorama Banque offre également une solution avec une absence totale de plafond. En revanche, le taux est de 0,3% ce qui est inférieur aux 2 solutions que nous avons traité.

Les autres banques en ligne proposent toutes des Livrets d’Epargne mais ceux ci sont plafonnés. La limite a pas exemple été fixée à 3 millions d’euros chez ING Direct, 4 millions d’euros chez BforBank et à 10 millions d’euros chez Fortuneo. Notez que ces trois derniers ont malgré tout des offres intéressantes pour l’ouverture d’un livret. En effet, chez le premier (ING Direct), vous profiterez d’un taux de 2% pendant deux mois dans la limite de 50.000 euros. Le second (BforBank),offre un taux de 3% pendant 2 mois dans la limite de 75.000 euros. Notez que 50 euros (en plus des 80 euros) sont également offerts pour l’ouverture conjointe d’un compte courant et d’un livret d’épargne. Chez Fortuneo, le taux est moins intéressant, mais sur une plus longue durée. En effet, le livret d’épargne Fortuneo rémunère à 2% pendant les 4 premiers mois de placement. La limite a cependant été fixée à 100.000 euros.

Désormais, vous connaissez tous les Livrets Epargne proposés par les banques en ligne. Si vous souhaitez découvrir l’intégralité de leur offre, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleures banques en ligne ou à vous rendre directement sur le site officiel des établissements.