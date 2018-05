La rémunération du livret épargne Boursorama tombe à 0,1%

Boursorama Banque est le leader français de la banque en ligne sur internet. Pour autant, on ne peut pas dire que sa politique à l’encontre des épargnants soit la plus généreuse : le livret d’épargne est tombé en 6 mois de 0,3% à seulement 0,1% brut annuel. En retirant les cotisations fiscales et sociales, il ne reste plus grand chose…

Boursorama Banque rejoint ING Direct à 0,1% brut

ING Direct était jusqu’à présent la seule banque en ligne à rémunérer son livret d’épargne à 0,1% brut par an. Boursorama Banque est donc la seconde banque à faire converger le taux d’intérêt de son livret vers le 0%. Si celle-ci n’impose aucun plafond de montant sur ce placement, on ne peut pas dire qu’il soit très séduisant.

A titre de comparaison, même le Livret A et le LDDS rémunèrent actuellement 0,75% net par an (il faut néanmoins souligner que celui-ci est limité à 22.950 euros), et les livrets non réglementés d’autres établissements sont bien plus généreux (cf. Hello bank! à 1% brut par an sur le livret Hello+, ou Fortuneo à 0,3% brut – voir le comparatif des meilleurs livrets épargne ici). Les clients ont toujours la possibilité d’investir sur ces deux livrets d’épargne avant de choisir le fameux Compte sur Livret Boursorama qui rémunère désormais 0,1% brut par an. Dans une période où les taux sont particulièrement bas, il n’est pas surprenant de voir les livrets rémunérer aussi peu.

Boursorama manque de compétitivité sur les produits de taux

Autre produit d’intérêt offert par Boursorama Banque, l’assurance-vie. Pour autant, cette dernière est également en retrait par rapport aux autres acteurs du marché. Ses deux fonds en euros à capital garanti que sont Euro Exclusif et Eurossima ont rémunéré respectivement 2,10% brut et 1,77% brut en 2017. Pendant ce temps, BforBank offrait un rendement de 3,00% brut en 2017 sur son fonds en euro Allocation Long Terme 2. Aujourd’hui, on peut donc regretter chez Boursorama que seule son assurance-vie rémunère mieux que le taux de l’inflation (1,2% en 2018 selon l’INSEE) – autrement dit, c’est le seul placement qui offre un rendement réel positif.

Evidemment, Boursorama Banque a également de nombreux avantages, à commencer par le fait que ce soit la banque en ligne la moins chère du marché depuis maintenant 10 ans (étude Le Monde). Si la plupart des banques en ligne se disent gratuites, il y a quelques frais annexes sur des opérations plus rares qui ont été prises en compte dans ce classement. En moyenne, un client Boursorama Banque a payé moins de 12 euros de frais bancaires sur l’année 2017. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’offre de Boursorama Banque directement en utilisant le lien ci-dessous :

