Revenu minimum Hello bank! : c’est le plus faible du marché !

Hello Bank! est une banque en ligne qui veut se montrer très jeune. De fait, en s’adressant à une clientèle de jeunes actifs, elle est obligée d’avoir des conditions d’entrée relativement accessible. C’est totalement le cas puisqu’elle a fixé un seuil à 1.000 euros de revenus mensuels nets minimum pour ouvrir un compte courant. Cela permettra à tous les clients de bénéficier d’un compte courant gratuit et d’une carte Visa Classic également gratuite.

Un seuil accessible

Chez Hello Bank!, banque en ligne de la BNP Paribas, la revenu minimal est assez faible. En effet à 1.000 euros par mois, Hello Bank! se place en première position, côte à côte avec Boursorama Banque. Fortuneo et ING Direct se placent à 1.200 euros tandis que BforBank met vraiment la barre très haute en exigeant au minimum 1.600 euros de revenus mensuels nets par mois. La seule banque en ligne à n’exiger aucun revenu minimal est Monabanq. En revanche, la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC est la seule à ne pas proposer de carte bancaire gratuite. D’ici la fin de l’année, Orange Bank devrait arriver avec une offre exceptionnelle : aucune condition de revenu ET une carte bancaire gratuite.

Chez Hello Bank!, la carte bancaire gratuite que vous aurez est une Visa Classic. En revanche, si vous attestez d’un revenu minimum de 1.800 euros par mois, vous pourrez profiter de la carte Visa Premier gratuitement. Enfin, pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de souscrire à une carte Visa Infinite, qui, malheureusement, n’est pas gratuite…comme partout ailleurs ! Chez Hello Bank!, ce sera 240 euros par an, ce qui demeure encore acceptable quand on connait tous les avantages que confère cette carte bancaire.

Ce qui est dommage chez Hello Bank, selon nous, c’est que vous serez obligés d’être en mesure d’attester d’un revenu minimum mensuel pour y ouvrir un compte. Boursorama Banque et ING Direct proposent, selon nous, de très belles alternatives pour s’ouvrir aux jeunes actifs grâce à leurs cartes à respectivement 1,5 et 5 euros par mois. La seule alternative, chez Hello Bank!, mais elle n’est pas simple à remplir, serait de déposer 5.000 euros d’épargne à l’ouverture de votre compte…

Hello Bank! : une offre très attractive

Si Hello Bank! se positionne tellement bien dans notre classement, ce n’est bien évidemment pas que grâce à son compte courant gratuit avec un revenu mensuel minimum de 1.000 euros. En effet, elle propose également une offre on ne peut plus complète qui a de quoi séduire plus d’un client. Si il y a bien deux produits que l’on peut vraiment venter chez Hello Bank!, c’est son Livret d’Epargne Hello+ et son crédit immobilier.

Le premier offre un rendement allant jusqu’à 1,2% sans aucune limite de plafond tandis que le second vous permet de souscrire à un prêt immobilier parfaitement flexible. Vous pourrez ainsi changer les dates de vos mensualités, faire des interruptions dans vos paiements, effectuer un remboursement anticipé, et, bien évidemment, profiter du taux le plus attractif, adapté à votre profil et à votre projet.

En ce moment, profitez de 80 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte courant chez Hello Bank!.

