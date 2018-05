Revolut Near Me : le paiement entre amis encore plus facile

Mois après mois, Revolut rajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à son application mobile. Après avoir intégré l’achat de crypto-monnaies ou encore le coffre Revolut pour épargner, la fintech britannique dévoile désormais le service « Near Me ». Celui-ci permet réaliser des paiements à des personnes dans un entourage géographique proche, sans pour autant avoir besoin de les avoir dans son répertoire de contacts.

Revolut facilite encore plus le transfert d’argent entre particuliers

Quand on est au restaurant et que l’on souhaite partager l’addition entre plusieurs personnes, il n’existe pas beaucoup de solutions vraiment simples. Revolut avait déjà facilité le transfert d’argent dans ce type de situations avec une méthode pratique, mais pas tout à fait complète : un utilisateur de Revolut pouvait facilement transférer de l’argent à un autre utilisateur, sous condition qu’il soit déjà dans son répertoire de contacts (via le numéro de téléphone). C’est ce que l’on retrouve également dans le service français Paylib entre amis, qui est lui-même disponible chez Hello bank!, Société Générale ou BNP Paribas.

Désormais, le destinataire n’a plus forcément besoin d’être dans le répertoire de celui qui souhaite initier le virement, et inversement : la fonctionnalité Near Me de Revolut permet de détecter les utilisateurs de Revolut dans un environnement physique proche. Il faut pour cela que l’expéditeur et le bénéficiaire aient tous deux l’application ouverte sur la fenêtre de la fonctionnalité Near Me. Cette nouvelle possibilité est disponible dans la dernière version de l’application mobile Revolut, et devra être activée au préalable par tous les utilisateurs afin d’utiliser la localisation géographique.

L’expéditeur (ou le bénéficiaire) peut ainsi facilement entrer en contact avec une personne pour réaliser une transaction, sans avoir systématiquement besoin de l’avoir dans son répertoire. A noter que pour demander un remboursement à une personne qui n’a pas de compte Revolut, il est toujours possible de lui envoyer un lien de paiement Rev Me. Dans tous les cas de figure, ces opérations sont entièrement gratuites, et le compte de base associé à la carte bancaire Revolut est également sans frais.

Voici le processus pour réaliser une transaction entre utilisateurs Revolut :

Allez dans l’onglet Virements de l’app Cliquez sur People Near Me / Personnes à proximité Autorisez Near Me et sélectionnez vos préférences de localisation (vos amis doivent également le faire) Les utilisateurs Revolut à proximité apparaîtront dans la liste (ils doivent également ouvrir l’écran Near Me sur leur app pour être visibles) Choisissez Envoyer ou Recevoir, et confirmez le montant Observez la magie s’opérer devant vos yeux