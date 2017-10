Le robo-advisor Yomoni franchit le cap des 5.000 clients

Yomoni est une start-up fintech française qui connait un succès important ces dernières années. Sur les 12 derniers mois, elle est parvenue à passer de 1.200 à 5.000 clients, soit 35 millions d’euros d’encours sous gestion. Les particuliers peuvent lui confier leur épargne. Les contrats d’assurance-vie sont les plus populaires.

Yomoni enregistre des performances exceptionnelles

Les excellentes performances des derniers mois pour l’assurance-vie (disponibles de manière transparente sur le site internet de la société) chez Yomoni a très probablement poussé les français à s’y intéresser. En l’espace d’une année, le robo-advisor qui offre des contrats d’assurance-vie, des PEA et des compte-titres à multiplié sa base de clients par quatre. Les différentes solutions d’épargne offertes par la plateforme lui ont permis de cibler une clientèle jusqu’ici déçue par les rendements moribonds des Livrets A et autres placements réglementés. Il faut quand même souligner que 85% des encours que gère Yomoni se concentrent sur de l’assurance-vie.

Ces derniers mois, il faut quand même souligner que Yomoni a connu quelques très belles avancées, notamment avec le partenariat avec Bankin’ ou encore le lancement de son assurance-vie Yomoni Kids. Comme vous pouvez le voir dans notre avis Yomoni, la société offre différents contrats d’assurance-vie selon le profil du client. Il peut ainsi adapter le ratio de rendement versus son risque pour limiter son exposition.

Si aujourd’hui Yomoni cumule 35 millions d’euros d’encours sous gestion, elle compte aller bien plus loin. Son objectif en 2020 est de franchir le cap du milliard d’euros d’encours sous gestion. L’un des premiers objectifs à court terme est de développer encore un peu plus la relation avec ses clients existants en offrant un service encore plus complet. La société ne s’exclut pas de se développer sur des activités comme l’investissement dans des fonds en immobilier (SCPI…). Cela lui permettra ainsi de capter peut-être davantage que les 7.000 euros par client qu’elle détient. En moyenne, les français cumulent 30.000 euros d’épargne sur leur contrat d’assurance-vie, Yomoni a donc encore un beau potentiel.

Alors qu’elle compte 5.000 clients aujourd’hui, sont objectif est de doubler ce chiffre sur l’année prochaine. Au vue de sa croissance et de la qualité exceptionnelle de son offre, un tel objectif parait largement atteignable.

Visiter le site