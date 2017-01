Le service Morning bientôt à nouveau disponible

Après avoir eu des battons dans les roues par le gendarme bancaire et financier, l’ACPR, la Fintech Morning va pouvoir faire son grand retour. En effet, fin décembre, l’ACPR a pris la décision de mettre fin aux mesures conservatoires qui avaient été prises au début du mois dernier. D’ici quelques semaines, la néo-banque sera à nouveau accessible pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs.

Un problème de sécurité dans les transactions

La Fintech Morning n’a pas eu une fin d’année tranquille. En effet, le 1er décembre dernier, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a mis en place des mesures conservatoires envers Morning qui l’ont empêché d’exercer son activité. Concrètement, la néobanque était dans l’interdiction de proposer des services de paiement et de retirer de l’argent de son compte de cantonnement. Les 2 activités que nous venons de citer constituent à vrai dire le coeur de commerce de Morning. En d’autres termes, la néobanque était totalement bloquée et avait les mains totalement liées. La raison de ce bloquage venait du manque de sécurité. En effet, l’ACPR estimait que les fonds reçus par les clients n’étaient pas suffisamment protégés pour assurer le bon fonctionnement des paiements.

Afin de se sortir les pieds de ce sable mouvant, Morning s’est engagée dans une véritable bataille médiatique. Cette dernière mettait le blâme sur l’un de ses principaux actionnaires : la Maif. Au final, c’est grâce au soutien de ce dernier qu’un plan de sauvetage a pu être mis en place.

Les banques en ligne parfaitement sécurisées

Il faut dire que les Fintech comme les néobanques sont encore assez nouvelles et peuvent parfois effrayer certains utilisateurs. Il y a quelques années, c’étaient les banques en lignes qui ne parvenaient pas à rassurer leurs futurs clients. Désormais, les établissements bancaires dématérialisés font partie de notre quotidien et nous pouvons leur accorder une parfaite confiance. En effet, elles sont aussi sécurisées que les banques physiques traditionnelles et des établissements comme BforBank ou ING Direct sauront parfaitement sécuriser votre argent. Autre atout des banques en ligne : elles sont très nettement moins chères que votre établissement traditionnel physique. En plus de cela, elles proposent des offres de bienvenue très généreuses ainsi que des livrets épargne très rémunérateurs. On peut notamment citer le Livret Epargne Hello + qui propose un taux brut allant jusqu’à 1,2% selon le montant placé sur le livret.

Un retour annoncé dans les prochaines semaines

Le 20 décembre dernier, Morning et l’ACPR firent une première réunion afin d’essayer de trouver un compromis et de mettre les choses au clair. Malheureusement, ils ne parvinrent pas à trouver une solution mais les 500.000 euros qui avaient été débités du compte de cantonnement en septembre 2016 ont été redistribués le 22 décembre 2016. Le régulateur fait également état de « des sommes de 538.494 euros et 21.416 euros destinées à combler l’insuffisance de cantonnement supplémentaire (…) ont été versées sur ce compte les 23 et 27 décembre 2016 » et cela a également été complété par 6.220 euros. Ces différents dépôts devraient, d’après l’ACPR, suffire pour couvrir les fonds transitant par leurs clients.

Depuis début janvier 2017, l’ACPR a donc mis fin à ses mesures conservatoires. A cet effet, elle a déclaré «qu’il convient de rétablir au plus vite la disponibilité des fonds des clients dans les livres de la SAS Morning » Par l’intermédiaire du réseau social Facebook, Morning a fait part à ses abonnés qu’elle mettait tout en oeuvre pour rétablir progressivement ses services en partenariat avec les autorités de régulation et ses différents partenaires. Les clients recevront un mail dès lors qu’ils pourront à nouveau utiliser le service de la néobanque. Pour les clients inquiets, il vous sera également possible de récupérer l’argent que vous possédez sur votre compte Morning, aussitôt que la service sera à nouveau opérationnel.