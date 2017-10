Simulateur boursier gratuit en ligne

Un simulateur boursier est un logiciel de bourse en ligne qui permet de faire de la bourse virtuelle. Une simulation de bourse virtuelle permet d’investir sur les marchés financiers de façon jeu, avec de l’argent fictif. Le but de ce genre de logiciel est de permettre aux gens de suivre la bourse, de s’entraîner pour passer les ordres en bourse, de prendre en main un simulateur de trading ou encore de tester des stratégies d’investissement en bourse.

Certains simulateurs de bourse en ligne permettent de gagner des prix, comme le concours de trading et autre jeu de simulation boursière. D’autres outils de traders fournissent tout simplement une interface de leur plateforme de trade. La plupart des simulateurs boursiers sont fournis par des brokers en ligne ou des forums d’investissement. Le but est de vous montrer les outils de trade disponibles et de vous faire découvrir leur offre de trading sur un compte forex demo.

Quels sont les avantages d’une bourse virtuelle?

Un simulateur boursier a toutes les fonctionnalités d’un compte d’investissement de façon gratuite: les graphiques, le passage d’ordres, l’historique d’investissement, les ordres d’achat et de vente. L’inscription à un compte démo est souvent gratuite. Les fonds sur une simulation de bourse en ligne sont fictifs. Vous n’avez pas besoin d’investir de l’argent pour apprendre à boursicoter ou pour prendre en main le logiciel trader.

Un simulateur de bourse en ligne gratuit vous permet de prendre en main un logiciel trader. Cela peut être très utile, surtout pour les débutants. Apprendre l’utilisation d’une plateforme de trading comme MetaTrader 4 sur simulateur de marché boursier peut effectivement des erreurs de débutant, comme les clôtures des ordres par erreur, la mise en place des stop loss et des take profits.

Les inconvénients d’un simulateur boursier

Même si certains simulateurs boursiers vous disent que vous allez devenir un meilleur trader avec un simulateur d’investissement boursier, cela n’est pas tout à fait vrai. En finance il y a un principe qui dit clairement que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

D’autre part, un simulateur boursier gratuit ne met pas la personne dans le stress du compte réel. La psychologie de trading est très importante et même des études de l’AMF disent que plus un trader trade souvent, moins il a des chances de gagner. Un simulateur portefeuille boursier ne peut être donc une solution à tout. C’est un outil qui permet, certes, de tester le trading, mais à un moment donné il faut passer en réel également pour avoir une image réelle de l’investissement en bourse, ca la psychologie du trader n’est pas une mince affaire

Un bon jeu de simulation boursière ne permet pas par exemple de faire un bon money management. Le jeu de bourse souvent font des classements sur la meilleure performance et un rendement exceptionnel en trading est souvent le résultat d’un investissement très risqué.