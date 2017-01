Switching Service ING Direct : changez de banque sans soucis

Il n’a jamais été aussi facile de changer de banque qu’aujourd’hui. Le numéro 1 du marché, ING Direct propose, à l’instar de ses concurrents, un service de changement de domiciliation bancaire. Connu sous le nom de Switching Service, il vous permettra de gagner de très nombreuses heures dans vos démarches de changement de banque. En effet, il prend gratuitement en charge le transfert de vos coordonnées bancaires à tous les organismes qui effectuent des prélèvements, ou versements automatiques sur votre compte.

En tant que numéro 1 du marché, ING Direct ne pouvait pas passer à côté d’un tel service. Ce n’est pas pour rien que plus de 1 million de clients a déjà été conquis par cette banque en ligne. En effet, son offre est très compétitive en terme de tarifs et de qualité de service. Rien à voir avec une banque traditionnelle dans laquelle vous devez payer des frais pour à peu près tout et n’importe quoi.

Chez ING Direct, c’est le mot « gratuit » que vous ne cesserez d’entendre si vous avez une utilisation plutôt « normale » de votre compte en banque. Grâce à son service de changement de domiciliation bancaire, ING Direct facilite la vie à ses futurs clients et nous ne pouvons qu’apprécier la qualité du service. Néanmoins, comme nous l’avons dit plus haut, les autres banques en ligne proposent également un service similaire. On peut notamment citer Hello Start de Hello Bank!, B Switch de BforBank ou encore EasyMove de Boursorama Banque.

Changez de banque grâce au Switching Service

Le fonctionnement du Switching Service est extrêmement simple. Le transfert de vos coordonnées bancaires à tous vos créanciers et débiteurs habituels se fera en un claquement de doigts. En effet, deux options s’offrent à vous. Soit vous utilisez les documents types pré-remplis, si vous souhaitez conserver de manière assez discrète vos coordonnées bancaires et que vous ne souhaitez pas sous-traiter entièrement le transfert. L’autre option, qui est bien évidemment gratuite, consiste tout simplement à confier l’intégralité des tâches à ING Direct qui se chargera en suite de tout transmettre à la liste d’organismes que vous avez transmis.

Au final, ce sont de très nombreuses heures de paperasse que vous gagnerez. le Switching Service s’occupera de transmettre votre RIB à des organismes comme EDF, votre employeur, votre fournisseur d’accès internet, …En bref, tous les acteurs qui effectuent des opérations fréquentes et régulières avec votre compte en banque et qui étaient associés à votre ancien RIB. Peu importe le nombre, qu’il y en ait 3 ou 20, le service sera pris en charge, et ce, entièrement gratuitement.

Une banque généreuse envers ses futurs clients

Sachez que ING Direct peut prendre à sa charge jusqu’à 100 euros de frais qui vous étaient facturés sur votre ancien compte courant. Plus précisément la Garantie Sans Frais ou Remboursé, vous permet de demander à être remboursé, dans la limite de 100€, des frais éventuels facturés par votre ancienne banque, ou par les différents organismes effectuant des virements ou prélèvements automatiques sur votre Compte Courant ING Direct, au cours des 3 mois suivant la domiciliation de vos revenus. » Un beau geste supplémentaire de la part du numéro 1 du marché qui devrait véritablement vous motiver à franchir le pas de la banque en ligne.

A cela, ajoutez une prime de bienvenue de 80 euros pour toute nouvelle ouverture d’un compte courant. Pour 0 euro par mois, vous aurez une Gold Mastercard et les nombreux avantages que vous offre cette banque en ligne. On peut notamment citer un Livret Epargne non réglementé qui offre un taux de 3% brut pendant les 2 premiers mois de placement dans la limite de 100.000 euros. C’est vraiment exceptionnel, un tel taux avec un plafond aussi élevé. ING Direct veut vraiment vous inciter à placer d’importants montants lorsque vous ouvrez un Livret Epargne Orange. Seule BforBank propose un tel taux de bienvenue sur les deux premiers mois, mais le plafond est fixé à 75.000 euros.

ING Direct est une banque qui n’a pas seulement séduit plus de 1 million de clients, mais qui fait également partie de nos coups de coeur. Elle met tout en oeuvre pour toujours mieux répondre aux attentes de ses clients et nous ne pouvons que apprécier tous ses efforts. Si vous souhaitez ouvrir un compte dans la première banque en ligne française, n’hésitez pas à vous rendre sur son site officiel via le lien ci dessous.

