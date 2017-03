Tandem perd sa licence bancaire après l’abandon de Sanpower

La néo-banque britannique Tandem Bank n’est pas encore prête à voir le jour. En effet, son principal actionnaire chinois, le géant Sanpower, qui est notamment le propriétaire des magasins House of Fraser vient tout juste de l’abandonner la privant de sa licence bancaire tant chérie. De plus, 33 millions d’euros devaient être investis dans cette nouvelle banque. Le lancement de Tandem Bank devra donc être reporté de plusieurs mois…

Le gouvernement chinois à l’origine de ce bloquage

La Fintech Tandem Bank aurait pu rêver mieux en ce début d’année. Son principal actionnaire, Sanpower, le conglomérat chinois a du se rétracter dans sa participation du fait des restrictions imposées par le gouvernement chinois en matière d’investissements à l’étranger. Ce sont pas moins de 29 millions de livres sterling qui devaient être investis dans le projet par le propriétaire des magasins House of Fraser. Cette mauvaise nouvelle est tombée le 20 mars 2017 sur le site CityAM et a très vite été relayée par Tandem Bank sur son blog.

L’équipe de Tandem Bank, la nouvelle banque en ligne pour mobile anglaise a notamment déclaré sur son blog « Nous avons récemment appris que la seconde vague d’investissement de Fraser Financial Services Limited, malheureusement, ne pourra se faire, à cause des restrictions croissantes sur les investissements des entreprises chinoises à l’étranger. En conséquence, nous avons décidé de mettre en pause à court terme nos projets de comptes d’épargne ».

La licence bancaire doit être mise de côté provisoirement

Du fait de l’absence de capitaux à l’heure actuelle, Tandem Bank ne remplit pas les conditions exigées par la Banque d’Angleterre pour conserver sa licence bancaire. La demande devra être réitérée au près de l’Autorité de Régulation Prudentielle une fois les conditions remplies. Le principal soucis pour l’instant est qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la garantie des dépôts.

Malgré tout, le lancement de cette banque mobile aura bel et bien lieu en 2017 comme il était initialement prévu. Son application pour grand public a notamment été présentée le 20 mars 2017 sur son site internet. Cette dernière sera jumelée à une carte de paiement que les clients de Tandem Bank recevront par la poste.

La concurrence au Royaume-Uni est de plus en plus forte dans le secteur de la FinTech. En effet, d’autres acteurs comme Monzo ou Atom Bank ne cessent d’effectuer d’importantes levées de fonds pour se développer le plus vite possible. La course est véritablement lancée pour s’attaquer à un marché en très forte croissance. En France, le marché de la banque en ligne connaît également un développement très marqué. D’ici quelques mois, l’arrivée de Orange Bank et de Carrefour Bank devraient considérablement bouleverser les positions et les comportements des 6 banques en ligne déjà présentes. Une fois lancée, le principal concurrent de Tandem Bank sera l’Allemand N26 qui vient d’annoncer avoir dépassé les 300.000 clients.