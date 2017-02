Le taux du Livret A ne bougera pas jusqu’en août 2017

C’est officiel : le Livret A ne verra pas son taux baisser jusqu’au mois d’août 2017. Un arrêté publié à la fin du mois de janvier 2017 dans le Journal Officiel a fixé le taux de l’investissement le plus populaire des français jusqu’après les élections présidentielles. Les français pourront donc encore bénéficier d’un taux à 0.75% net sur leur Livret A.

Le gouverneur de la Banque de France l’avait promis il y a quelques mois déjà, c’est désormais confirmé. Le taux du Livret A qui peut être modifié chaque année en février et en août ne sera pas modifié pour cette fois-ci. En août, la formule utilisée pour calculer le taux du Livret A sera également adaptée afin de mieux refléter la réalité. Le gouvernement a d’ailleurs fixé ce taux de 0.75% net de rémunération alors même que le taux devrait être plus bas si l’on se fiait uniquement à la formule.

Le rendement réel du Livret A pourrait être négatif en 2017

Pour autant, le Livret A pourrait apporter un rendement réel nul, voire négatif sur l’année 2017. Pour faire simple, la Banque Centrale Européenne anticipe une inflation en France autour des 1.3% sur l’année. Autrement dit, un rendement de 0.75% ajusté à l’inflation serait nul. Ce n’était pas le cas en 2016 où l’inflation était beaucoup moins rapide (0.2%), ce qui permettait aux gens d’obtenir un rendement réel positif sur leur livret d’épargne.

Afin d’investir son épargne de manière optimale, les banques en ligne n’hésitent pas à proposer des produits financiers peu risqués avec un rendement légèrement supérieur à celui du livret d’épargne. Certains établissements proposent notamment des livrets d’épargne avec des rendements plus élevés comme c’est le cas chez Hello Bank avec son Livret Epargne Evolutif Hello Plus; d’autres proposent des investissements en bourse à l’instar du célèbre Boursorama Banque. Aujourd’hui, les indices boursiers sont au plus haut, preuve que les investisseurs ont été confiants ces derniers mois sur les performances des entreprises du monde entier.

