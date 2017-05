Transférer votre PEL dans une banque en ligne : mode d’emploi

A l’heure actuelle, nombreuses sont les personnes possédant un PEL. Avec la loi Macron, changer de banque est devenu considérablement plus simple que par le passé. En revanche, cette nouvelle loi ne prend pas en compte le transfert des différents livrets et, notamment, celui du Plan Epargne Logement. Nous allons vous expliquer les démarches pour effectuer son transfert.

Tous les obstacles au changement de banque n’ont pas été supprimés

Malgré l’entrée en vigueur de la loi macron le 6 février 2017, le changement de banque à 100% n’est pas encore aussi simple que ce que la loi mobilité bancaire aimerait nous faire croire. En effet, cette dernière assurera pour transférer votre compte courant, mais le problème devient plus complexe lorsqu’il s’agit de transférer votre PEL dans votre nouvelle banque. Ce dernier n’est pas aussi facilement transférable qu’un Livret A pour lequel il suffit de le fermer et de le réouvrir ailleurs.

Le PEL est par nature complexe

Le Plan Epargne Logement n’est pas le livret le plus simple à gérer. En effet, il vous oblige à effectuer des dépôts réguliers et vous ne pouvez pas enlever de l’argent comme bon vous semble. En contrepartie, il offre un taux d’intérêt connu à l’avance et qui est beaucoup plus intéressant que les autres livrets et vous permettra d’obtenir un très bon taux sur votre prêt immobilier.

Si vous voulez continuer à profiter de votre PEL en changeant de banque, vous devrez demander à transfert. Et cela est parfaitement possible puisque la réglementation vous permet de transférer votre PEL, CEL, PEA ou autre compte titre. Afin de réaliser cette démarche, vous devrez voir avec votre nouvelle banque en ligne en lui détaillant vos informations personnelles. Elle s’occupera alors de réaliser les démarches elle même en rentrant en contact avec votre ancien établissement. En revanche, contrairement à beaucoup de choses dans les banques en ligne, cette démarche vous sera facturée. Ce service est en effet un peu coûteux et sera facturé par votre ancien établissement. Au cours des années passées, le prix de ce service a d’ailleurs augmenté…peut-être pour empêcher les clients des banques traditionnelles à fuir vers les banques en ligne.

Notez que la demande du transfert de votre PEL n’obtient pas toujours une réponse positive. En effet, votre banque actuelle peut refuser son transfert afin, comme nous venons de le voir, de vous empêcher de partir vers une banque en ligne. Il arrive également que ce soit votre nouvelle banque en ligne qui refuse. Pourquoi ? La gestion de votre Plan Epargne Logement est assez complexe et onéreuse et les établissements aiment souvent, tant que possible, s’en passer. Vous remarquerez d’ailleurs que les banques en ligne proposant un PEL sont très rares.

Si votre demande n’est pas approuvée, la première chose à faire est d’en demander la raison. Vous pouvez alors essayer de la faire changer d’avis en discutant et en négociant. Si cela ne parvient pas à déboucher la situation, deux solutions s’offrent à vous : ne pas changer de banque ou clôturer votre PEL.