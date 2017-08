TransferWise présente son compte multidevise au Canada

Transferwise est connue comme LA référence pour les transferts d’argent à l’international. En août 2017, elle vient de lancer une nouvelle méthode pour permettre aux entreprises de gérer leur argent à l’international. Le « borderless account » comme l’a nommé Transferwise vient de voir le jour et devrait très vite séduire tous les business canadiens et autres freelancers. Service on ne peut plus innovant, le compte multidevise devrait très vite engendrer le pas pour d’autres services financiers similaires.

Compte multidevise : comment ça marche ?

Qu’est-ce donc que le compte multidevise ? Si nous devions vous l’expliquer simplement, nous dirions qu’il s’agit un compte bancaire local dans chaque pays sans n’avoir jamais à vous rendre véritablement dans votre banque. Les différentes entreprises et freelancers peuvent ainsi avoir un seul compte bancaire pour les Etats-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni. Cela leur permet notamment de conserver leur argent dans 27 monnaies différentes et d’effectuer des transferts instantanés entre ces dernières.

A partir de 2018, les entreprises et freelancers pourront avoir une carte de débit rattachée directement à leur compte Transferwise. Comme vous pouvez le voir dans notre avis Transferwise, la plateforme se contente, pour l’heure, de permettre aux utilisateurs d’effectuer des transferts avec des frais minimums. L’avantage de la carte qui entrera sur le marché en 2018 est qu’elle vous permettra de profiter de tous les avantages lors de vos voyages, vos paiements à vos proches ou encore pour acheter des biens à l’international.

Les avantages pour les entreprises canadiennes :

Concrètement, voici les avantages dont pourront profiter les entreprises canadiennes grâce au « Borderless account » ou « compte multidevise » :

Ouvrir des comptes et demander à être payé dans la monnaie d’un pays comme si elles s’y trouvaient. Vous n’aurez qu’un seul RIB valable pour les US, l’Europe, le Royaume-Uni et le Canada.

Détenir et gérer jusqu’à 27 monnaies différentes afin d’éviter de payer des frais inutiles lors des conversions. Parmi les nombreuses monnaies disponibles, ont peut notamment citer l’Euro, le Pounds, le Dollar Australien, Canadien, Américain, le Franc Suisse et de nombreux autres…

Economiser sur les frais de maintenance. En effet, il n’y a aucun frais d’ouverture ni de charge mensuelle et la réception de paiements est entièrement gratuite.

Profitez du taux réel pour tous vos paiements internationaux donnant lieu à une conversion. Vous ne payerez qu’un faible montant très transparent sur le transfert, et c’est tout…c’est bien là la force de TransferWise après tout !

Avec ce nouveau compte Multidevise, TransferWise confirme vraiment sa volonté de venir en aide aux petite et moyennes entreprises dans leur implantation à l’international. En simplifiant considérablement la vie de ces entreprises pour leur commerce à l’international, TransferWise devrait très vite gagner de très nombreux nouveaux clients.

On assiste de plus en plus à l’apparition de start-up du monde des Fintech afin de changer le monde de la finance. En plus de TransferWise qui est une société anglaise, on peut citer Yomoni qui vise à vous offrir des placement extrêmement rémunérateurs pour votre épargne. Afin d’en savoir plus sur ce nouvel acteur du monde de la finance, nous vous invitons à consulter notre avis Yomoni dans lequel nous présentons tous les avantages (et les rares points faibles) de cette toute nouvelle plateforme d’investissement.

Visiter Transferwise