Un taux minimum pour le Livret A pourrait être mis en place

Le Ministère de l’Economie et des Finances réfléchit actuellement à une réforme de la formule de calcul du taux d’intérêt du Livret A. Selon les informations collectées par Le Monde, Bercy envisagerait de mettre en place un taux plancher, ainsi que des seuils d’évolution de l’ordre de 0,1%.

La formule du Livret A pose problème

La plupart des gouvernements ont mis à jour la formule de calcul du taux du Livret A, mais aucune n’a vraiment été convaincante. Le gouvernement Macron cherche aujourd’hui une nouvelle solution alors qu’il a annoncé geler le taux du livret préféré des français pour les deux prochaines années (à 0,75%). La formule actuelle n’est donc pas utilisée puisqu’officiellement, le taux n’est pas censé descendre sous le niveau de l’inflation. Ce dernier se situe aujourd’hui autour des 1,2%, soit bien plus que la rémunération du Livret A.

Si la nouvelle formule devrait toujours prendre en compte le niveau de l’inflation ainsi que les taux d’intérêt à court terme, elle devrait également rajouter un nouveau taux plancher. Celui-ci ne sera plus le niveau de l’inflation (qui n’est actuellement pas respecté), mais un pourcentage en valeur absolue – et positive. Cela reprendrait le principe du Plan Epargne Logement dont le taux minimum fixé est de 1%.

Au delà de ce taux plancher, le gouvernement réfléchirait également à changer le seuil d’évolution du taux du Livret A. Aujourd’hui, celui-ci varie par quart de point (0,25%). Selon les informations du Monde, ce taux pourrait être réduit à 0,1% afin de mieux refléter l’évolution de la conjoncture économique. Avec un tel changement, Bercy pourrait ainsi mettre plus régulièrement à jour son taux. Aujourd’hui, il est fixé tous les 6 mois, en février et en août. Encore une fois, le Ministère a bloqué le taux actuellement à 0,75% et ce, jusqu’en 2020.

Vers une optimisation de l’épargne

Si le Livret A continue d’enregistrer une collecte positive sur les premiers mois de l’année, d’autres solutions d’épargne permettent de faire mieux fructifier le capital. C’est le cas par exemple de l’assurance-vie en ligne qui permet de rapporter jusqu’à 3% sur des supports à capital garanti. Contrairement aux idées reçues, le capital reste disponible à tout moment sur ce type de placement.

