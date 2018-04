Une carte bancaire Transferwise et un compte multi-devises

Le spécialiste des transactions à l’international Transferwise fait évoluer son modèle : son premier compte multi-devises permet aux clients européens de bénéficier d’un RIB aux Etats-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Europe. Ce compte permet également de stocker plus de 40 devises différentes, et inclut une carte de paiement internationale.

Transferwise élargit son spectre d’action

Jusqu’à présent, Transferwise était une plateforme qui permettait aux particuliers de transférer de l’argent internationalement d’un compte à un autre moyennant une commission très faible (entre 0,35% et 1% selon les devises). Avec plus de 3 millions de clients et un volume équivalent à 2,2 milliards d’euros qui transitent tous les mois via sa plateforme, la fintech britannique s’est imposée comme la référence en la matière. Aujourd’hui, elle annonce un nouveau produit qui s’inscrit dans la continuité de son service : un compte bancaire multi-devises.

Ce compte multi-devises Transferwise est gratuit, et il est uniquement destiné aux résidents du Royaume-Uni et de l’Europe. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier d’un compte qui est associé à un RIB anglais, américain, australien et européen. Cela permettra aux clients de récupérer des fonds (ou payer) dans les devises de ces pays – euros, dollars américains, dollars, sans jamais se voir facturer de commission. Au total, le client pourra parallèlement cumuler plus de 40 devises différentes qu’il pourra changer instantanément depuis la plateforme ou l’application mobile Transferwise.

Vous pouvez découvrir le compte multi-devises Transferwise en vidéo ici :

Une carte bancaire Transferwise intelligente

En plus du compte bancaire, Transferwise offre une carte bancaire Mastercard à ses clients. Ils pourront ainsi payer partout à travers le monde – dans beaucoup de cas sans commission. En l’occurrence, la carte ira directement sélectionner la devise (si elle est disponible) du pays où le client dépense son argent : dans ce cas-là, il n’aura aucune commission à pays. S’il n’a pas d’argent dans la devise en question sur son compte multi-devises, Transferwise appliquera une commission minime située entre 0,35% et 1% – soit 8 fois moins qu’une banque traditionnelle – pour le taux de change. En ce qui concerne les retraits dans des distributeurs, Transferwise autorise l’équivalent de 200£ sur 30 jours roulants gratuitement.

Le compte multi-devises Transferwise est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel ici :

Visiter le site