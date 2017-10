WeSave baisse le ticket d’entrée de son assurance-vie à 300€

Tout comme Yomoni, WeSave est une société qui permet aux particuliers français d’investir leur capital. Si jusqu’à présent elle imposait les épargnants de placer au minimum 10.000 euros pour investir dans son assurance-vie WeSave Patrimoine, elle vient d’annoncer hier qu’elle abaissait ce seuil à seulement 300 euros. De quoi cibler une clientèle beaucoup plus large.

WeSave s’ouvre au grand public

WeSave effectue un très large virage. Après avoir longtemps été très élitiste, la société de gestion vient de faire un grand pas vers le grand public. Pour annoncer son nouveau ticket d’entrée à 300 euros seulement, elle utilise un nouveau partenariat avec la compagnie aérienne low-cost EasyJet. En l’occurrence, elle sera présente sur toutes les cartes d’embarquement de la compagnie pour les vols à partir et à destination de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Biarritz. Ce sont donc plus de 500.000 passagers français qui devraient donc prendre connaissance de l’offre WeSave sur les billets EasyJet.

Un partenariat avec EasyJet symbolique

Ces derniers mois, WeSave souffrait de la concurrence qui affichait des seuils beaucoup plus faible. A titre d’exemple, pendant que WeSave imposait 10.000 euros pour ouvrir un contrat d’assurance-vie WeSave Patrimoine, Yomoni n’en demandait que 1.000 euros. Evidemment, une telle différence est gigantesque lorsque l’on investit pour la première fois en ligne sur de tels produits d’épargne. Le co-fondateur Zakaria Laguel en revient ainsi à son principe de base : « équiper tous les français de produits d’épargne qui correspondent enfin à leurs besoins, sans les frais et l’amateurisme de certains acteurs bancaires établis ».

Face à l’essor de produits financiers en ligne, il n’est pas évident pour les sociétés de se distinguer. Les licornes de la fintech comme Transferwise par exemple prennent le dessus, tandis que des outsiders de la finance, qui s’appuient sur des ICO, ne cessent de gagner en popularité. Les robo-advisor comme Yomoni ou WeSave arrivent aujourd’hui à se faire une place sur ce marché, pour le plus grand bonheur de leurs investisseurs.