WeSave Family : un contrat d’assurance-vie pour les enfants

Yomoni et WeSave sont deux plateformes d’épargne en ligne, également connues sous le nom de « robo-advisors ». Elles permettent d’ouvrir des contrats d’assurance-vie personnalisés selon le profil de chacun, avec des niveaux de risque différents. Alors qu’elles étaient longtemps réservées à un public d’adultes, elles se sont progressivement ouvertes aux jeunes. Après Yomoni Kids, voilà maintenant que son homologue lance WeSave Family.

WeSave veut former les jeunes à l’épargne

WeSave Family est un parcours de souscription qui permet aux parents d’ouvrir un contrat d’assurance-vie pour leurs enfants, et ainsi préparer leur futur. Alors que les placements sans risques tels que le Livret A ne rapportent plus grand chose (0,75% net par an, avec une inflation de 1,2% en 2018 selon l’INSEE), il est important de trouver de nouvelles solutions pour faire fructifier son épargne.

WeSave permet ainsi aux parents d’ouvrir un contrat d’assurance-vie au nom de leurs enfants. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau type de contrat à proprement parler, mais simplement d’un contrat existant avec le nom des bénéficiaires. Ils ouvriront un contrat WeSave Patrimoine dans lequel ils choisiront le niveau de risque pour le placement (10 profils de gestion ou gestion libre). Ce dernier est particulièrement intéressant sur le long terme puisqu’il bénéficie d’une fiscalité avantageuse. Les mineurs pourront donc pleinement en profiter dès lors qu’ils seront majeurs. Cette nouveauté intervient alors que l’établissement régulé par l’AMF a sorti un agrégateur de comptes d’épargne baptisé « WeSave Conseil » il y a quelques mois.

« Construire sa vie d’adulte »

Le co-fondateur de WeSave Jonathan Herscovici explique : « Cette offre permet aux parents d’épargner pour leurs enfants dans une logique de long terme où il est possible de prendre plus de risque dans un objectif de perspectives de rendement largement améliorées. Nous recommandons un horizon de placement d’au moins 8 ans pour des enfants en bas âge afin d’anticiper des dépenses qui permettront à l’enfant de construire sa vie d’adulte dans les meilleures conditions possibles ».

Les contrats WeSave sont assurés par Suravenir, l’un des spécialistes de l’assurance-vie en ligne. Ce dernier assure également ceux de l’autre robo-advisor Yomoni, ainsi que tous les contrats de Fortuneo – la banque en ligne de référence en matière d’assurance-vie. WeSave se félicite d’avoir des frais deux à trois fois moins élevés que ceux dans une banque physique traditionnelle.