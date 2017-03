Yelloan remporte le prix de la meilleure FinTech de l’année

Le partenaire de Monabanq, Yelloan, vient de remporter le trophée « FinTech de l’année 2016 », décerné par le Pôle de compétitivité Finance Innovation. La start-up française a permis à des milliers de français d’avoir accès au crédit grâce à un système très innovant permettant de couvrir au mieux les prêts. Grâce à vos amis, obtenez une garantie au près de votre banquier afin de pouvoir enfin acheter la voiture dont vous avez tant besoin.

8’000 euros de prix

Son sacre en tant que meilleure FinTech de 2016 lui offre un beau chèque de 8.000 euros afin de continuer à développer son projet. Le concept est très simple, la garantie pour le prêt que vous souhaitez souscrire et apporté par vos proches et amis. Ainsi, finit les difficultés pour emprunter, et ce, peu importe votre situation.

Pour son originalité et l’efficacité de son service, la start-up Yelloan a ainsi remporté le prix 2016 de la meilleure FinTech du Pôle de compétitivité de Finance Innovation. Le précédent vainqueur était Aston iTrade Finance en 2015. Très solidaire, Yelloan propose aux individus en difficulté de financement de trouver un accès au crédit grâce à une garantie participative. Au final, que vous soyez jeune, étudiant, que vous venez de décrocher un CDD ou que vous soyez en intermittence, vos chances de décrocher un prêt sont loin d’être nulles.

La FinTech Yelloan a permis d’octroyer 1.000 prêts en 2016

En 2015, trois experts en finance se sont réunis pour créer un moyen pour rendre l’accès aux crédits à la consommation plus simple, et pour un plus grand nombre de personnes. En effet, que vous soyez jeunes, sans CDI ou en situation transitoire, vous pourrez obtenir un crédit à la consommation grâce à Yelloan. Quand on sait que près de 50% des jeunes commencent dans la vie active avec un CDD, on comprend que ces derniers peinent à trouver un prêt. Grâce à cette nouvelle plateforme, cela sera bientôt finit.

Le principe de Yelloan est très simple. Dans un premier temps, la plateforme analysera votre profil et votre projet en fonction de votre communauté d’amis. Ce n’est pas votre solvabilité qui est alors analysée, mais celle de votre entourage et proches. Ainsi, si vos amis sont en mesure d’apporter 5% du total du montant de votre crédit, alors la plateforme validera votre requête. Notez que ces 5% doivent être apportés par un groupe de 5 amis. Une fois le montant emprunté entièrement remboursé, les amis retrouvent leur argent.

C’est grâce à cette assurance collaborative que les partenaires financiers de Yelloan acceptent d’octroyer des prêts. On peut notamment citer la banque en ligne Monabanq. Cette dernière passe par Yelloan pour accorder les crédits à ses clients qui sont, comme le veut le modèle économique de cette banque en ligne, souvent dans une situation économique irrégulière. En effet, contrairement à toutes les banques en ligne, Monabanq n’exige aucun revenu minimal pour ouvrir un compte. Par conséquent, elle ouvre grand ses portes pour les jeunes, étudiants, et personnes sans revenu régulier.

Des prêts pour un montant maximal de 15.000 euros

La plateforme analyse les profils et établit la connexion entre la personne souhaitant emprunter, les amis, et la banque qui est en mesure de réaliser le prêt. Elle propose des prêts qui n’excèdent jamais 15.000 euros. Les prêts de 8.000 euros sont en moyenne accordés sur 3 à 5 ans. Concrètement, pour l’emprunteur, l’avantage est dans le fait de pouvoir emprunter, facilement, aux taux qui sont proposés par les banques. Ces derniers sont en moyenne de 4%.

Récemment, Yelloan s’est associée au Crédit Agricole Consumer Finance qui commercialise la marque Sofinco. D’ici quelques mois, on devrait ainsi voir apparaître une nouvelle offre, fruit de cette nouvelle collaboration. Les objectifs de la start-up française sont très prometteurs. En effet, elle compte multiplier par 3 sont nombre de prêts octroyés afin de passer à 3.000 pour 2017.

1,75 millions d’euros pour se développer

Bien entendu, ce n’est pas avec les 8.000 euros remportés grâce à son prix que Yelloan parviendra à développer le projet à la hauteur de ses ambitions. Afin d’accélérer son développement, elle a réalisé une levée de fonds de 1,75 millions d’euros via le fonds Seventure Partners. Une très grande partie de cet argent sera investi dans la section R&D de la boite. Principaux projets en cours de développement, les algorithmes de scoring devraient absorber une bonne partie de cet argent. Ces derniers permettront d’identifier de manière plus efficace les profils méritants un crédit parmi ceux n’ayant pas réussi à en avoir dans une banque. Outre ce projet, Yelloan compte également développer un chatbot et de nombreux autres outils pour optimiser l’expérience client. Ses projets pour 2018 devraient inclure une expansion internationale ainsi qu’une offre de garantie participative pour les petites et moyennes entreprises.