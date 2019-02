Les 5 jours Monabanq : 170€ de BONUS à saisir avant le 8 février 2019

Voilà une très bonne nouvelle pour ceux qui cherchaient à ouvrir un compte bancaire en ligne ! Entre le 4 et le 8 février 2019, Monabanq offre une prime exceptionnelle pour ses nouveaux clients à l’occasion de son opération « Les 5 jours Monabanq ». 170€ seront offerts, dont 50€ sous forme de bon d’achat sur Amazon. Cette offre n’est pas disponible publiquement sur le site de la banque, il faut utiliser le bouton ci-dessous pour en bénéficier.

Voir l'offre Monabanq

Monabanq offre une prime gonflée pendant 5 jours

Monabanq fait une très belle opération promotionnelle en ce moment puisque la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel propose une prime de 170€ pour toute nouvelle ouverture de compte courant. C’est deux fois plus que la plupart des banques en ligne du marché, qui se cantonnent à offrir 80€ pour une ouverture de compte. Cette opération « Les 5 jours Monabanq » va très probablement gonfler le nombre de demandes d’ouvertures dans cet établissement, qui a par ailleurs été élu « service client de l’année » pour la seconde année consécutive.

La prime avancée pour ces 5 jours Monabanq se décompose en deux parties : la première est le bonus traditionnel de la banque qui s’élève à 120€, et qui est distribué sous forme de prime mensuelle sous condition que le client soit actif. La seconde partie de cette prime est une carte cadeau que le client pourra dépenser sur Amazon, et d’une valeur de 50€. Au total, c’est donc 170€ de bonus qui peut être déclenché lors de ces 5 jours Monabanq.

La banque en ligne renouvelle son opération

Cette opération avait déjà été lancée en novembre dernier, et elle avait été un vrai succès pour la banque en ligne. Elle a donc décidé de la renouveler en ce début de mois de février pour le plus grand bonheur des français. Au delà d’avoir obtenu une récompense pour la qualité de son service client, Monabanq est également la seule banque en ligne à proposer un compte sans condition de revenu. Tous les comptes courants sont sans condition de revenus, et même la carte Visa Premier ne s’accompagne d’aucune condition de revenus.

En contrepartie, elle demande une cotisation mensuelle de 2€ afin de pouvoir prétendre à un compte courant et une carte bancaire. Elle inclut également un accès à tous les services traditionnels que l’on peut retrouver dans une banque de réseau : solution d’épargne, bourse, assurance-vie ou encore le crédit à la consommation. Dans les semaines à venir, Monabanq devrait également intégrer un crédit immobilier. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis Monabanq qui détaille toute l’offre de l’établissement.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, l’opération « Les 5 jours Monabanq » n’est pas disponible publiquement sur le site de la banque en ligne. Seuls quelques partenaires privilégiés relaient l’opération, avec une page spécifique et cachée sur leur site. Vous pouvez voir cette dernière directement en utilisant le lien ci-dessous, avant le 8 février 2019.

Voir l'offre Monabanq