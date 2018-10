60% des nouveaux clients Orange Bank s’inscrivent en boutique

Orange Bank a voulu adopter un modèle mixte, en alliant une banque 100% en ligne tout en ayant un support à l’inscription physique dans ses boutiques. Dans une interview, le directeur des services financiers d’Orange Paul de Leusse explique que 60% de toutes les ouvertures de compte bancaire se font en magasin. En moyenne, Orange Bank recrute entre 15.000 et 20.000 personnes par mois.

Entre 15.000 et 20.000 clients par mois chez Orange Bank

Orange Bank a connu quelques coups durs ces derniers mois, et le départ du PDG André Coisne n’a pas aidé la nouvelle banque en ligne à renforcer sa position. Depuis un lancement chaotique en novembre dernier, la banque Orange se développe progressivement, et essaie de réparer les multiples beugs techniques de ses débuts.

Aujourd’hui, elle explique aussi que 60% de ses clients ouvrent un compte depuis une agence physique Orange. Cela illustre bien que les gens qui ouvrent un compte chez Orange Bank sont avant tout des habitués de la marque qui ont été convertis en magasin. Par rapport aux banques en ligne historiques comme Hello bank! ou Monabanq, Orange Bank offre des services plus limités : un compte courant, une carte bancaire, un livret d’épargne et un prêt personnel. Il n’y a toujours aucune mention d’un Livret A, d’une assurance-vie ou encore de crédits immobiliers – quasiment un an après son lancement.

La boutique Orange, fort levier de conversion

Le directeur des services financiers d’Orange se félicite néanmoins de la croissance de cette nouvelle entité : chaque jour, l’établissement gagne environ 700 clients, soit entre 15.000 et 20.000 par mois. Au niveau de la performance par vendeur, Paul de Leusse affirme que les meilleurs peuvent faciliter 40 à 50 ouvertures de compte. Dans son portefeuille de clients, Orange Bank compte « 60% de familles ».

Dans l’offre avancée par Orange Bank, les clients n’ont pas besoin de justifier de revenu mensuel. Ils reçoivent en échange une carte bancaire ainsi qu’un compte courant gratuit sous condition qu’ils l’utilisent de manière régulière. Pour toute ouverture de compte, les clients Orange ou Sosh bénéficieront également d’une prime de 120 euros en guise de cadeau de bienvenue. Quant à la banque au quotidien, tout se gère depuis une application mobile.