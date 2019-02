Agence des Conseillers Experts : Monabanq mise sur l’accompagnement

Monabanq est probablement la banque en ligne qui se veut le plus proche de ses clients. Seule banque dématérialisée à être basée en province, à Villeneuve d’Asq, Monabanq a fait du slogan « Les gens avant l’argent » sa ligne directrice. En inaugurant son Agence des Conseillers Experts, la banque en ligne souhaite accompagner encore mieux ses clients au fil de leur vie. Cette offre est gratuite.

Faire de la pédagogie auprès des clients

Il faut le reconnaître, Monabanq se distingue de ses concurrents pour la qualité de son support client. La banque en ligne a d’ailleurs été récompensée pour la deuxième année consécutive du trophée « Elu Service Client de l’Année » pour la réactivité et la qualité de ses conseillers clientèle. L’établissement souhaite aller encore plus loin aujourd’hui en dévoilant son Agence des Conseillers Experts.

Derrière ce concept, on retrouve une équipe de conseillers téléphoniques qui est en mesure d’accompagner le client tout au long de sa vie, sur différents sujets. L’objectif de Monabanq est de fournir des conseils au jour le jour, mais également de faire de la prévention et de la pédagogie auprès de ses clients. Pour cela, le client n’aura pas besoin d’attendre, et la banque en ligne se veut formelle là dessus.

Le directeur clientèle de Monabanq, Philippe Vervaeke explique : « La création de l’Agence des Conseillers Experts répond à un besoin de la part de nos clients et futurs clients pour bénéficier de l’ensemble des avantages d’une banque en ligne (accessibilité, une offre complète, tarification avantageuse…) et les avantages d’une banque traditionnelle : des conseillers à disposition avec des rendez-vous dans des délais très courts ». Avec cette solution, Monabanq marche ainsi encore un peu plus sur les plates bandes des banques de réseau traditionnelles qui tentent de se défendre en proposant des conseillers clientèle.

Une agence d’experts chez Monabanq

Depuis toujours, le mot d’ordre de Monabanq a été « proximité » avec le client. La banque en ligne l’illustre une nouvelle fois avec cette Agence des Conseillers Experts qui se veut réactive et à l’écoute du client. Si les conseillers sont disponibles, Monabanq peut même offrir la possibilité de les solliciter dans l’immédiat, sans avoir besoin de rendez-vous au préalable.

Tous ceux qui feront appel à ce service gratuit n’ont pas forcément d’avoir besoin d’un projet très concret. Ils peuvent se renseigner pour obtenir des informations sur la gestion de leur argent au sens le plus large du terme. La banque en ligne explique qu’elle peut également apporter des conseils plus techniques, grâce à ses experts, sur des questions aussi pointues que l’assurance, les crédits à la consommation ou encore la valorisation de son patrimoine. Les conseillers experts de l’agence sont également habilité à fournir des renseignements sur les opérations de bourse.

Enfin, c’est aussi par cette Agence de Conseillers Experts que Monabanq pourra proposer « dès le deuxième trimestre de l’année » un crédit immobilier. Dans un premier temps, il ne sera donc pas possible de faire une demande en ligne, il faudra donc passer par un rendez-vous téléphonique. Contrairement à certains concurrents, la banque en ligne a préféré attendre un peu pour sortir un prêt à l’habitat le plus convaincant possible.

Un modèle bancaire unique chez Monabanq

Monabanq s’est imposé au fil des années comme un acteur de référence dans la banque en ligne. La filiale du groupe Crédit Mutuel offre aujourd’hui une solution ouverte à tous, et sans condition nécessaire sur les revenus. Quiconque peut ainsi solliciter un compte courant ainsi qu’une carte bancaire moyennant une cotisation mensuelle (2€) qui est cependant bien plus faible que dans un établissement traditionnel. Pour bien démarrer la relation, la banque en ligne n’hésite pas à offrir une prime de 120€ à tous ses nouveaux clients – un montant que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

