L’agrégateur de comptes Yolt de ING Direct arrive en France

Les agrégateurs de comptes bancaires connaissent un véritable succès en France. Que ce soit ceux déployés de manière autonomes tels que Bankin’ ou Linxo, ou ceux développés en interne à l’instar de Mes Banques de BforBank ou Yolt de ING Direct, ils permettent de faciliter la gestion de comptes répartis entre différentes banques. Dixit le dernier communiqué ING Direct, l’application Yolt qui a été lancée au Royaume-Uni en juin 2017 devrait arriver en France dans les jours à venir.

Yolt a conquis 300.000 britanniques en une année

Jusqu’à présent, Yolt était une application agrégateur de comptes qui permettait à ses utilisateurs de récupérer sur une seule et même interface l’état de leurs comptes bancaires dans les principales banques britanniques. Dans les jours à venir, l’application devrait permettre aussi aux français et aux italiens de pouvoir agréger leurs différents comptes bancaires sur une seule interface.

Yolt est une grande fierté d’ING Direct puisqu’elle a été imaginée dans son accélérateur ICEC (ING Customer Experience Center). Le succès est au rendez-vous puisqu’elle est parvenue à attirer plus de 300.000 personnes au Royaume-Uni depuis son lancement au mois de juin 2017. A titre de comparaison, le français Linxo a été téléchargé 1,4 million de fois. Cette dernière start-up a levé au courant de l’année dernière 20 millions d’euros pour s’étendre encore plus rapidement. Avec Yolt désormais sur le marché, la concurrence ne va que s’intensifier.

ING Direct va au delà de l’agrégation de comptes

Mais Yolt veut aller plus loin que la simple agrégation de comptes bancaires et la catégorisation des dépenses. L’application intègre aussi des comparateurs de services tels que l’électricité ou les transferts d’argent (cf. Transferwise ou N26) pour réaliser davantage d’économies sur ses factures. Yolt offre aussi une estimation sur le budget qu’il reste jusqu’à la fin du mois. Bref, Yolt s’apparente à un assistant de gestion de finances personnelles.

L’application gratuite Yolt n’est pas encore disponible sur l’App Store, ni sur le Google Play Store, en France. Son arrivée devrait cependant être imminente selon le dernier communiqué publié par ING Direct. Ci-dessous, vous pouvez découvrir une courte vidéo de présentation de Yolt en anglais :

Pourquoi choisir ING Direct ?

ING Direct est la plus ancienne banque en ligne présente en France. Avec plus d’un million de clients actifs dans l’établissement, elle se positionne comme une référence sur le marché. Son compte courant et sa carte bancaire Gold Mastercard, accessibles gratuitement sous condition de domicilier 1.200 euros de revenus chaque mois, est un argument choc. Une prime supplémentaire de 80 euros vient agrémenter toute ouverture de nouveau compte.

En plus du compte courant, ING Direct s’est également positionnée sur d’autres produits bancaires afin d’offrir une gamme de produits suffisamment importante pour concurrencer n’importe quelle banque traditionnelle. La banque en ligne a notamment introduit un crédit immobilier hautement compétitif depuis maintenant une année, mais également des produits d’épargne (livret et assurance-vie) ainsi qu’une plateforme de bourse réputée pour la qualité de ses tarifs. Vous pouvez en découvrir davantage en allant sur notre avis ING Direct, ou bien en consultant le site officiel ici :

