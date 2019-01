American Express chez BforBank : quelle carte bancaire est proposée ?

BforBank est l’une des banques en ligne les plus premium du marché français. Cet établissement a longtemps été réservé à la clientèle haut de gamme du Crédit Agricole avant d’effectuer un virage pour s’ouvrir au grand public. La banque en ligne privilégie la carte bancaire « black » Visa Infinite à la version American Express.

BforBank ne propose par l’American Express

American Express est une carte bancaire prestigieuse, mais elle est assez peu populaire en France. Il y a plusieurs raisons à cela, comme le fait que beaucoup de marchands français n’acceptent pas cette carte bancaire sans code, et aussi que peu de banques proposent cette solution. Il s’agit d’une carte bancaire extérieure à celle qui sont proposées dans les banques, et ces dernières ont donc un intérêt beaucoup plus limité à les proposer.

En l’occurrence, BforBank ne propose par l’American Express, et elle préfère proposer une large gamme de cartes bancaires de Visa pour répondre à tous les profils de sa clientèle. Pour ceux qui n’ont pas vraiment d’intérêt à avoir des avantages pour voyager et des assurances, la carte Visa Classic fera largement l’affaire. Elle est disponible depuis quelques mois dans la banque en ligne. Le client standard bénéficie quant à lui d’une carte Visa Premier par défaut. C’est une excellente solution pour voyager parce qu’elle s’accompagne de nombreuses assurances et garanties lorsqu’on est à l’étranger.

Si BforBank a autant de succès aujourd’hui, c’est parce que l’établissement est parvenu à garder son standing tout en étant accessible. La banque en ligne est la plus généreuse du marché puisqu’elle offre des primes à l’ouverture sur la quasi-totalité de ses produits bancaires : compte courant, carte bancaire, livret épargne, compte bourse etc. Hormis la carte American Express qui n’est pas disponible chez BforBank, la banque en ligne est parfaitement complète pour être utilisée comme une banque principale.

Parmi les banques en ligne du marché français (Boursorama Banque, ING Direct, Hello bank!…), aucun établissement ne propose la carte American Express hormis Fortuneo. Cette carte bancaire n’est pas non plus disponible chez toutes les banques traditionnelles. Et si tel est le cas, elle est souvent facturée tous les ans. BforBank offre une carte Visa Premier gratuite qui est largement à la hauteur pour ce qui est des assurances et garanties lorsqu’on voyage. Et pour ceux qui veulent le luxe ultime, la Visa Infinite (moyennant 200€ par an, ce qui est deux fois moins cher que ce qu’on trouve dans les banques classiques) est parfaite. Elle s’accompagne aussi d’un programme de fidélité ainsi que d’un service de conciergerie efficace.

