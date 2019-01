Apple Pay est disponible chez Hello bank! mais ce n’est pas officiel

Ce week-end, plusieurs clients de la banque en ligne Hello bank! et de la maison mère BNP Paribas ont affirmé avoir pu ajouter leur carte bancaire sur l’application mobile Apple Pay. Si cela fonctionne désormais, les deux établissements bancaires n’ont pas encore communiqué à cet effet.

Comment payer avec Apple Pay ?

Dans la dernière année, Apple Pay a vraiment réalisé une belle avancée en France. Si à l’origine, c’était le groupe BPCE qui était le précurseur sur le paiement mobile avec un iPhone, on a vu l’année passée le groupe Société Générale s’y lancer. Sa filiale en ligne, Boursorama Banque, a également franchi le pas. Fortuneo n’est pas en reste puisqu’il propose non seulement Apple Pay, mais également Garmin Pay et Fitbit Pay.

Le principe de tous ces moyens de paiement mobiles est le même : il faut enregistrer sa carte bancaire sur son iPhone, sur l’application Wallet. Les données sont évidemment cryptées. Une fois que vous l’avez fait, vous pourrez ainsi payer avec votre iPhone grâce à la technologie sans contact (NFC). Contrairement au NFC sur une carte bancaire traditionnelle qui limite à 30€ le paiement sans contact, il n’y a pas de limite de montant pour le paiement avec Apple Pay. Il faudra cependant prouver son identité grâce à la reconnaissance faciale ou grâce au lecteur d’empreinte digitale de son smartphone. Une fois que c’est fait, la transaction est réalisée et une notification est envoyée à son propriétaire.

BNP Paribas et Hello bank! tardent à communiquer

Si les clients de ING Direct, Monabanq ou BforBank ne peuvent pas encore payer avec Apple Pay, c’est désormais le cas pour ceux de chez Hello bank! qui bénéficient d’un nouvel argument. Si le paiement mobile ne représente encore que quelques pour-cents des paiements en France, il se développe de manière conséquente et les particuliers le plébiscitent.

Le système Apple Pay sera compatible avec toutes les cartes bancaires de chez Hello bank! : que ce soit la Visa Electron, la Visa Classic, la Visa Premier ou même la Visa Infinite, toutes fonctionnent avec ce système de paiement mobile. A noter que si les premières sont toutes des cartes bancaires gratuites, la Visa Infinite est en supplément. Il faut compter 240€ par an pour l’avoir – ce qui reste beaucoup moins cher que dans les établissements traditionnels qui demandent entre 300 et 450€ par an pour un tel sésame. Peu de banques en ligne proposent aujourd’hui la Visa Infinite : seule BforBank l’a également intégrée à son offre.

En 2018, le groupe BNP Paribas avait annoncé qu’il intégrerait Apple Pay à son offre. S’il a fait de la résistance aussi longtemps, c’est parce que chaque transaction qui passe par Apple Pay implique qu’il faille reverser une petite commission à la marque à la pomme. Ainsi, BNP Paribas doit prendre à sa charge ces frais pour laisser ses clients utiliser la solution Apple. C’est le même principe pour sa filiale en ligne, Hello bank!, qui compte désormais plus de 3 millions de clients à travers l’Europe. Pour en savoir plus sur cette dernière, c’est par ici :

Visiter le site