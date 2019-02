Assurance-vie : 150€ offerts pour la souscription à BforBank Vie

Ces dernières semaines, les principaux assureurs ont dévoilé les performances pour 2018 de leurs fonds à capital garanti. L’assurance-vie de BforBank a offert le meilleur rendement parmi les banques en ligne, et l’établissement n’hésite pas à le faire savoir. Aujourd’hui, il annonce une nouvelle prime de 150€ pour quiconque souscrira à son contrat BforBank Vie.

BforBank, meilleure assurance-vie parmi la banque en ligne

Depuis maintenant 3 ans, le fonds à capital garanti de son contrat d’assurance-vie obtient la meilleure performance du marché. Alors que la moyenne nationale se situe autour des 1,60% de rendement net de frais de gestion pour un fonds en euros, celui de BforBank a offert pas moins de 2,90% de rendement net de frais pour l’année 2018. Baptisé fonds Allocation Long Terme 2, celui-ci obtient de meilleurs résultats que ceux proposés par toutes les autres banques en ligne.

Pour célébrer son succès, qui a d’ailleurs été récompensés par de nombreux magazines spécialisés dans l’assurance-vie, BforBank a décidé d’introduire une nouvelle prime de 150€ pour ceux qui souscriraient d’ici au 10 avril prochain à un contrat d’assurance-vie chez elle. Pour rappel, il n’y a pas besoin d’être client de la banque en ligne pour pouvoir accéder à un tel produit.

Cette prime de 150€ est déclenchée sous deux conditions : la première, c’est qu’il faut réaliser un premier versement de minimum 3 000€ afin de pouvoir prétendre à ce bonus. La seconde, c’est qu’il faut investir un minimum de 25% de son capital sur des supports en unités de compte. Autrement dit, il ne sera pas possible de placer l’intégralité de son capital sur le fonds en euros Allocation Long Terme 2, et bénéficier d’un tel rendement sans aucun risque. Les supports en unités de compte sont des fonds plus risqués (dont le rendement est potentiellement plus élevé), sur lequel il faudra donc investir une partie de son capital. Alors que les taux sont bas, tous les assureurs qui génèrent des rendements intéressants exigent de leurs clients d’en placer une partie sur des supports en unités de compte, sans quoi leur performance serait trop tirée vers le bas.

Quid du compte courant ?

Ces derniers mois, la banque en ligne du groupe Crédit Agricole a annoncé beaucoup de changements dans sa politique d’acquisition, et cela a évidemment soutenu la croissance de sa clientèle. Alors qu’elle exigeait pendant longtemps 1600€ de revenus mensuels (le plus haut du marché) pour offrir un compte courant et une carte bancaire Visa Premier à ses clients, elle est depuis descendue à 1200€ de revenus – ce qui la place au milieu de la fourchette du marché. BforBank conserve cependant son service premium avec une offre complète et très compétitive.

En ce moment, elle distribue plusieurs primes pour la souscription à différents de ses produits : 80€ pour une ouverture de compte courant ou encore 120€ pour la souscription à un compte titres. A cela se rajoute aussi désormais la prime de 150€ qui est versée pour la souscription à son assurance-vie, BforBank Vie. Pour ceux qui ont du mal à comprendre le produit, un système de gestion sous mandat (géré par Amundi, l’un des plus grands gérants d’actifs au monde) est disponible.

Voici l’offre d’assurance-vie BforBank :

