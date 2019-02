Assurance-vie : BforBank offre 2,90% sur son fonds à capital garanti

BforBank se positionne depuis plusieurs années comme la référence de l’assurance-vie parmi les banques en ligne. En 2017, il s’agissait du seul établissement à offrir un rendement de 3,00% net de frais de gestion à sa clientèle. Pour l’année 2018, la performance est encore au rendez-vous puisqu’elle s’inscrit à 2,90% net de frais de gestion pour son fonds à capital garanti baptisé Allocation Long Terme 2.

BforBank leader des performances de l’assurance-vie

Alors que Boursorama Banque se félicite d’avoir généré 2,31% de rendement net de frais de gestion sur son fonds à capital garanti Euro Exclusif, BforBank offre une performance encore plus séduisante puisque les particuliers ont pu profiter d’un rendement de 2,90% net sur l’année 2018. Par rapport au taux brut du Livret A (0,75% par an), ce placement a de quoi plaire aux investisseurs averses au risque.

Fonds Euro Allocation Long Terme 2 : 2,90% net de frais de gestion en 2018

Fonds Euro Dolcea Vie : 2,10% net de frais de gestion en 2018

Contrairement à des assureurs plus traditionnels, BforBank offre également beaucoup de flexibilité sur un produit comme l’assurance-vie qui est pourtant réputé pour son manque de flexibilité ! En l’occurrence, le client ne se verra facturer aucun droit d’entrée, ni aucun frais sur les arbitrages et aucun frais de souscriptions aux supports.

En outre, il bénéficiera des traditionnels avantages fiscaux s’il décide de conserver ce contrat au delà d’une certaine durée. Au niveau des frais de gestion du fonds, il faut compter 0,7% par an sur le fonds star ALT2, et seulement 0,6% par an sur le fonds Dolcea Vie. Pour ceux qui choisiraient de céder un mandat de gestion (Amundi chez BforBank), il faut compter 0,1% de frais en plus sur les supports en unité de compte.

Un minimum de 25% en unités de compte

Afin de ne pas pénaliser la performance de ses fonds en euros, la banque en ligne BforBank demande à ses clients qu’ils investissent un minimum de 25% de leur placement sur des supports en unité de compte, qui ne sont pas garantis en capital. Ils peuvent ainsi placer un maximum de 75% sur des fonds en euros qui eux, sont garantis en capital. En régulant ainsi la part des fonds à capital garanti, l’assureur de BforBank peut ainsi conserver de bons rendements sur ces derniers. C’est souvent l’afflux massif de capital sur des fonds à capital garanti qui oblige les assureurs à réduire la performance individuelle de chaque client. C’est d’autant plus le cas ces dernières années où les taux d’intérêt ont baissé lourdement, ce qui a pénalisé les placements sans risque avec des rendements intéressants.

En ce moment, la banque en ligne BforBank propose une belle prime à l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie chez elle. En l’occurrence, pour tout premier versement de 3 000€, dont 25% minimum sur des fonds en unité de compte, l’établissement accordera une généreuse prime de 150€. A noter qu’il n’y a pas besoin de détenir un compte courant chez BforBank pour pouvoir souscrire à l’assurance-vie chez lui. Par ailleurs, la banque en ligne propose également une prime pour l’ouverture d’un compte courant ainsi qu’une autre pour l’ouverture d’un compte titre. Vous pouvez retrouver notre avis BforBank ici. Pour retrouver toutes les offres sur cette excellente banque, voici le lien :

