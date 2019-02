Assurance-vie : Suravenir Opportunités a rémunéré 2,80% net en 2018

Ces dernières années, la banque en ligne Fortuneo s’est distinguée sur de l’assurance-vie grâce à son fonds en euros star Suravenir Opportunités. Ce fonds à capital garanti tire cette année encore une performance exceptionnelle puisqu’il a rémunéré ses investisseurs à hauteur de 2,80% net de frais de gestion.

Fortuneo est réputée pour son assurance-vie

Depuis toujours, Fortuneo Banque se positionne comme un acteur incontournable de l’assurance-vie en ligne. L’assureur du groupe Arkéa, qui est la maison mère de Fortuneo, propose de très beaux fonds avec des rendements généreux. Cette année encore, le fonds à capital garanti Suravenir Opportunités à payé 2,80% net de frais de gestion pour ses clients. Il faut cependant préciser que ce fonds n’est accessible que si 40% du capital investi sur l’assurance-vie est placé sur des supports en unités de compte, qui sont des fonds non garantis en capital. Autrement dit, un maximum de 60% de son capital de l’assurance-vie pourra être placé sur ce fonds en euros, à capital garanti. A noter que le rendement moyen de l’assurance-vie à capital garanti en France devrait s’élever autour des 1,60% net de frais de gestion en 2018, Fortuneo est donc largement au dessus du marché.

Pour ceux qui voulaient réduire leur risque de marché, et obtenir une exposition la plus faible possible aux supports en unités de compte, il y a un autre fonds à capital garanti : Suravenir Rendement. Celui-ci exige seulement que 30% minimum du capital investi sur l’assurance-vie le soit sur des supports en unités de compte. Logiquement, le rendement est également plus faible puisqu’il n’a payé que 2% de rendement net de frais de gestion sur l’année 2018. A titre de comparaison, le fonds en euros Allocation Long Terme 2 de BforBank, qui impose aussi 30% du capital sur des supports en UC, a rémunéré 2,90% net de frais de gestion sur l’année 2018.

Comment gérer son assurance-vie ?

Si vous ne savez pas comment gérer les fonds présents dans votre contrat d’assurance-vie, Fortuneo propose une solution assez efficace : la gestion sous mandat. Autrement dit, vous donnez un mandat à une société de gestion pour gérer votre contrat d’assurance-vie. Celle-ci définit avec vous votre profil de risque et elle adapte ainsi les investissements moyennant une faible commission. Evidemment, le risque est adapté, et le rendement est donc dépendant de ce paramètre.

Dans son offre, Fortuneo Vie a défini 3 types de profils : modéré, équilibré et dynamique. Pour chacun de ces profils, elle fait appel à une société de gestion différente : Fédéral Finance Gestion (Crédit Mutuel Arkéa), DNCA investissements et Allianz Global Investors sont les trois partenaires avec qui collabore la banque en ligne pour offrir des solutions de gestion sous mandat de l’assurance-vie à ses clients. Ces trois sociétés sont reconnues pour leur expertise, elles sauront vous accompagner dans une gestion intelligente de votre capital.

Pour souscrire à une assurance-vie chez Fortuneo, vous n’avez pas besoin d’être un client de la banque en ligne. Ce sont deux produits différents, mais complémentaires. En ce moment, la banque propose une très belle offre pour tous ceux qui ouvriraient un compte courant dans l’établissement : ce sont 80€ de bonus qui sont accordés pour l’ouverture d’un tel produit. Pour l’assurance-vie, les excellentes performances des deux fonds en euros convaincront suffisamment pour y souscrire.

