L’assurance-vie en ligne se développe de manière considérable, et les différents acteurs de la banque en ligne comptent bien s’appuyer sur ce levier pour capter l’épargne des clients. La banque ING vient de publier la performance de 2018 de ses deux fonds en euros à capital garanti. Netissima a payé 2,25% sur l’année, tandis que Eurossima a généré 1,65% net de frais de gestion.

ING offre une performance 2018 de qualité

Alors que les livrets d’épargne des banques ne rapportent plus grand chose (idem pour le Livret A), il faut se tourner vers des solutions alternatives. L’assurance-vie en est une puisque le capital est certes disponible à tout moment, mais il permet d’obtenir des rendements plus élevés (avec des avantages fiscaux). C’est l’un des produits qui est beaucoup mis en avant par les banques en ligne ces derniers mois, et ING en fait partie.

La banque en ligne vient de publier ses chiffres concernant ses performances de 2018. Il faut savoir distinguer dans les contrats d’assurance-vie deux types de placements : les fonds en euros qui sont à capital garanti, et les supports en unités de compte qui sont des fonds non garantis en capital. Logiquement, ces derniers sont plus risqués. Avec les taux de marché qui ont lourdement baissé ces dernières années, les fonds en euros rapportent moins que les supports en unités de compte, mais leur risque est aussi beaucoup moins élevé. Ces fonds en euros sont généralement ceux qui sont comparés entre les différents établissements bancaires quand il s’agit de comparer les assurances-vie.

L’assurance-vie à capital garanti

Parmi les fonds d’assurance-vie à capital garanti, ING en propose deux différents : Netissima et Eurossima. Leur performance est sensiblement différente puisque le premier rémunère 2,25% net de frais de gestion en 2018, contre seulement 1,65% pour le second. La différence réside dans l’obligation d’avoir un minimum de son capital sur des supports en unités de compte pour le fonds Netissima. Ainsi, pour prétendre pouvoir mettre de l’argent sur Netissima, qui a payé 2,25% en 2018, il faut placer au moins 20% de son capital sur des supports en unités de compte. Autrement dit, ces 20% seront donc plus à risque (mais potentiellement, le rendement sera plus élevé) que l’argent qui est placé sur le fonds à capital garanti.

Pour ceux qui ne veulent vraiment prendre aucun risque, il est donc possible d’aller vers le fonds Eurossima qui ne demande pas de placer une partie du capital sur des supports en unités de compte. C’est donc 100% du capital que l’on peut placer sans risque sur ce fonds d’assurance-vie. En contrepartie, le rendement est un peu moins élevé puisqu’il n’a payé que 1,65% sur l’année 2018.

Certes, ING n'est peut-être pas la meilleure banque en ligne au niveau de l'assurance-vie (BforBank par exemple a offert 2,90% de rendement sur son fonds en euros en 2018), il n'en reste pas moins que la banque est un très bon compromis pour ceux qui veulent migrer sur la banque en ligne à moindre frais. Ceux qui domicilieront 1200€ tous les mois sur leur compte bancaire ING bénéficieront d'une carte bancaire Mastercard Gold gratuite, sans condition. Leur compte courant est lui aussi gratuit, sans discussion possible.

