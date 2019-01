Auto : Hello bank! propose une location longue durée à tarif préférentiel

La banque en ligne Hello bank! se distingue de la plupart de ses concurrentes grâce à une offre complète, à telle point qu’elle est largement comparable à celle d’une banque traditionnelle. Au delà du compte courant, livret d’épargne et carte bancaire, elle offre une série de crédits immobiliers, consommation et auto. A cela, elle rajoute aussi une location longue durée à tarif avantageux pour tous ceux qui y souscrivent avant la fin de l’année.

Une location longue durée personnalisable

Si vous êtes passés sur le site de Hello bank! récemment, vous avez probablement dû voir sur la page d’accueil une offre de location longue durée dans l’automobile qui permet d’obtenir une Fiat 500 Lounge pour seulement 5 € par jour. La banque en ligne s’appuie sur l’expérience de sa maison mère pour proposer un produit qu’aucun concurrent en ligne ne propose, et avec un tarif très préférentiel. Elle collabore avec la société ARVAL Service Lease pour offrir cette location.

En l’occurrence, dans cette location longue durée Hello bank!, le client choisit la durée de son contrat, le kilométrage qu’il souhaite obtenir et tous les services dont il a besoin. Bref, c’est comme une location de voiture traditionnelle, sauf que le tarif est ultra avantageux. Le client peut ainsi choisir à la carte les fonctionnalités qu’il souhaite et le budget s’adapte. La version 1,2 L avec 69 chevaux de la Fiat 500 Lounge est disponible pour 5 € par jour avec un premier apport de 990 €. Sur sa location, il bénéficie de l’entretien et de l’assistance gratuite.

Comment bénéficier d’une LLD chez Hello bank! ?

Le modèle de Fiat 500 Lounge à tarif préférentiel est livré en 4 semaines maximum pour les 50 premiers exemplaires – qui seront commandés avant le 31 décembre 2018. D’autres modèles sont disponibles, il faut prendre contact avec les experts automobiles de Hello bank! directement depuis la page dédiée aux locations longues durées.

Pour bénéficier d’une location longue durée dans la banque en ligne, il faudra d’abord être client de Hello bank!, et donc y détenir un compte courant. En ce moment, la banque sur internet du groupe BNP Paribas offre une prime de 80 € pour tous les nouveaux clients. Autre grand avantage de cet établissement : c’est la seule banque en ligne qui offre un relais dans des agences « physiques » à travers la France (toutes les autres n’ont qu’une assistance sur internet), celles de BNP Paribas. Si vous voulez en savoir plus, c’est par ici :

Visiter le site

Pour ceux qui veulent aller plus loin et acquérir une automobile, Hello bank! offre aussi un crédit auto à ses clients. En ce moment, le tarif est aussi avantageux puisque le le TAEG fixe est à 0,99% pour des prêts entre 5000 et 75000 euros sur des périodes de 12 à 24 mois (offre valable jusqu’au 2 janvier 2019). Sur le site de la banque en ligne, le client peut réaliser une simulation en temps réel, et obtenir un accord de principe sur le crédit auto Hello bank!.