Banque en ligne : Boursorama compte 2,1 millions de clients fin 2019

Boursorama Banque distance toujours plus ses principaux concurrents dans la banque en ligne. Avec 2,1 millions de clients recensés à la fin de l’année 2019, il a quasiment le double du nombre de clients de son dauphin ING. La filiale en ligne du groupe Société Générale a vu 530 000 nouveaux clients s’inscrire sur les 12 mois de l’année précédente.

Boursorama prend son envol

La stratégie de Boursorama Banque est claire depuis quelques années : cumuler toujours plus de clients, en diversifiant son offre. Aujourd’hui, elle possède près de 4 fois le nombre de clients de sa rivale Hello bank!. Cette dernière, propriété du groupe BNP Paribas, est toutefois nettement plus récente. Cela dit, la performance reste assez exceptionnelle, il faut le reconnaitre.

Si Boursorama a encore renforcé sa croissance cette année, c’est parce qu’elle a diversifiée son offre. On rappellera l’arrivée de la carte Ultim (pour les voyageurs) en juin dernier qui a déjà séduit des centaines de milliers de nouveaux clients. Entre son compte standard, l’offre Welcome, Kador et Ultim, Boursorama Banque s’adresse à un maximum de clients.

Récemment, la banque en ligne a également révélé avoir obtenu pour la douzième année consécutive le prix de « banque la moins chère » dans l’Hexagone. Il faut dire que près de 60% de ses clients ne paient aucun frais bancaires, ce qui est une vraie prouesse. A titre de comparaison, un client dans une banque de réseau traditionnelle paie en moyenne 200 à 250 euros de frais bancaires tous les ans. Le comparateur de banques en ligne chez Presse-citron permet d’avoir un bel aperçu des frais appliqués chez chacun des établissements bancaires.

Une gamme de produits qui s’élargit

Boursorama Banque n’attire plus seulement ses clients grâce à son compte courant. La banque s’est largement diversifiée au niveau des produits bancaires pour avoir une gamme qui soit équivalente (sinon meilleure) que celle des banques de réseau. Elle est parvenue à offrir des produits très compétitifs sur les crédits (consommation et immobilier), les solutions d’épargne, l’assurance ou encore la bourse. Historiquement, Boursorama a été un portail boursier (qui est depuis devenu une référence) avant de se diversifier dans la banque.

Aujourd’hui, elle s’adresse à tous les français avec des solutions personnalisées. Au delà de ses produits, il faut aussi reconnaitre que la qualité de ses supports (aussi bien web que sur applications mobiles) est vraiment très élevée. Les clients ont une totale autonomie avec la majorité des services que l’on peut contrôler aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

